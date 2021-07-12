Кинопремия «Восток-Запад. Золотая арка» представила лонг-лист номинантов

Отборочная комиссия кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка» под руководством арт-директора Андрея Плахова представляет список фильмов, из которых будут выбраны номинанты 2021 года. Всего в лонг-лист вошли 39 игровых фильмов, 19 документальных картин и 7 режиссерских дебютов из 39 стран.

В этом году в списке заявлены работы Андрея Кончаловского, Ренаты Литвиновой, Алексея Федорченко, Ивана И. Твердовского, Андрея Хржановского, Виталия Суслина, Александра Миндадзе, Дмитрия Давыдова, Вадима Перельмана, Андрея Грязева, Стаси Гранковской, Николая Н. Викторова, Юлдуса Бахтиозина, Филиппа Юрьева, Анастасии Пальчиковой, Евгении Останиной и Семена Серзина.

Список из 12 традиционных номинаций премии в новом году пополнит «Лучший дебют». В международное жюри премии в 2021 году вошли 25 киноведов и кинокритиков — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы.

«Международная премия придумана нами для фильмов, созданных в странах , расположенных на стыке Европы и Азии, — цитирует ТАСС слова председателя правления премии Рустама Ибрагимбекова. — На этой территории многие годы существует самобытные национальные кинематографии, которые остаются в тени мощного англоязычного кинематографа. Задача премии обратить внимание критиков и зрителей на эти фильмы».

В 2021 году мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.

Игровые фильмы:

«Неудачный секс или сумасшедшее порно», режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия)

«Куда ты идешь, Аида?», режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

«Естественный свет», режиссер Денес Надь (Венгрия, Латвия, Франция, Германия)

«Лес — я вижу тебя повсюду», режиссер Бенедек Флигауф (Венгрия)

«Что мы видим, когда смотрим на небо», режиссер Александр Коберидзе (Грузия, Германия)

«Желтая кошка», режиссер Адильхан Ержанов (Казахстан, Франция)

«Две тысячи песен Фариды», режиссер Ёлкин Туйчиев (Узбекистан)

«Снега больше не будет», режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)

«Кала-Азар», режиссер Янис Рафа (Греция/Нидерланды)

«Кровопийцы», режиссер Юлиан Радльмайер (Германия)

«Синий цветок», режиссер Зринко Огреста (Хорватия, Сербия)

«Ночь в Хайфе», режиссер Амос Гитай (Израиль, Франция)

«От смерти до смерти», режиссер Хилал Байдаров (Азербайджан)

«Внутренний остров», режиссер Ру Гасанов (Азербайджан, Франция)

«Если подует ветер», режиссер Нора Мартиросян (Франция, Армения, Бельгия)

«Страх», режиссер Ивайло Христов (Болгария)

«Февраль», режиссер Камен Калев (Болгария, Франция)

«Отец», режиссер Срдан Голубович (Сербия)

«Диггер», режиссер Георгис Григоракис (Греция)

«Азия», режиссер Рути Прибар (Израиль)

«Дорога в Эдем», режиссеры Дастан Жапар Уулу, Бакыт Мукул (Кыргызстан)

«В отражении», режиссер Лайла Пакалниня (Латвия, Литва)

«Потопа не будет», режиссер Марат Саргсян (Литва)

«Я никогда не плачу», режиссер Петр Домалевский (Польша, Ирландия)

«Папье-маше», режиссер Виталий Суслин (Россия)

«Конференция», режиссер Иван И. Твердовский (Россия, Эстония, Великобритания, Италия)

«Мальмкрог», режиссер Кристи Пую (Румыния)

«Сторож брату своему», режиссер Ферит Карахан (Турция, Румыния)

«Слуги», режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)

«Прощай, СССР», режиссер Лаури Рандла (Эстония, Финляндия)

«Жаным, ты не поверишь!», режиссер Ернар Нургалиев (Казахстан)

«Паркет», режиссер Александр Миндадзе (Россия, Польша, Великобритания, Румыния)

«Уроки Фарси», режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)

«Дау.Вырождение», режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)

«Нос, или заговор не таких», режиссер Андрей Хржановский (Россия)

«Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)

«Дорогие товарищи!», режиссер Андрей Кончаловский (Россия)

«Последняя "Милая Болгария"», режиссер Алексей Федорченко (Россия)

«Северный ветер», режиссер Рената Литвинова (Россия)

Документальные фильмы:

«Коллектив», режиссер Александр Нанау ( Люксембург, Румыния)

«Укрощение природы», режиссер Саломе Джаши (Швейцария, Германия, Грузия)

«Горбачев. Рай», режиссер Виталий Манский (Латвия, Чехия)

«Моя любимая война», режиссер Анна Бурковска-Якобсен (Норвегия, Латвия)

«Отправление поездов», режиссеры Раду Жуде, Адриан Чиофланка (Румыния)

«Гвозди в моем мозгу», режиссер Хилал Байдаров (Азербайджан)

«Пропащие ребята», режиссеры Йонас Неувовен, Садри Кетинкая (Финляндия)

«Слава королеве», режиссер Татиа Схиртладзе (Австрия, Сербия, Грузия)

«Ты все еще в моем сердце», режиссер Ану Куйвалайнен (Финляндия)

«Черный БахАрцах», режиссеры Айрин Анастас, Рене Габри (Армения)

«Пойманы в сети», режиссеры Барбора Халупова, Вит Клусак (Чехия, Словакия)

«Красный шарф», режиссер Петр Мостовой (Израиль)

«Мосты времени», режиссеры Аудрюс Стонис, Кристин Бриде (Литва, Латвия, Эстония)

«Кураж», режиссер Алексей Полуян (Германия)

«Стася – это я», режиссер Стася Гранковская (Россия, Украина)

«Кино эпохи перемен», режиссер Алексей Федорченко (Россия)

«Чермет», режиссер Николай Н. Викторов (Россия)

«Котлован», режиссер Андрей Грязев (Россия)

«Расторгуев» Режиссер Евгения Останина (Россия)

Дебюты:

«Начало», режиссер Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция)

«В поисках Венеры», режиссер Норика Сефа (Косово, Македония)

«Маша», режиссер Анастасия Пальчикова (Россия)

«Человек из Подольска», режиссер Семен Серзин (Россия)

«Китобой», режиссер Филипп Юрьев (Россия, Польша, Бельгия)

«Дочь рыбака», режиссер Юлдус Бахтиозина (Россия)

«Засранка», режиссер Андрей Хуцуляк (Румыния

Международное жюри:

Asp Jon, Асп Йон, Швеция

Beumers Birgit, Боймер Биргит, Великобритания

Condee Nancy, Конди Нэнси, США

Emmerzael Hugo, Эммерцель Хьюго, Нидерланды

Helí de Almeida Carlos, Эли де Альмеида Карлос, Бразилия

Howard Cerise, Ховард Сериз, Австралия

Kabari Akiko, Кабари Акико, Япония,

Kelly Catriona, Келли Катриона, Великобритания

Loeser Claus, Лезер Клаус, Германия

Lorey de Lacharrière Barbara, Лорей де Лашарьер Барбара, Франция

Monteagudo Luciano, Лучано Монтеагудо, Аргентина

Nikitin Nikolaj, Никитин Николай, Германия

Padunov Vladimir, Падунов Владимир, США

Raghavendra Mirle, Рагхавендра Мирле, Индия

Simon Alissa, Симон Алисса, США

Slapke Swetlana, Слапке Светлана, Германия

Soesanto Leo, Соесанто Лео, Франция

Stojanova Christina, Стоянова Кристина, Канада

Tolentino Javier, Толентино Хавьер, Испания

Waddell Justine, Уодделл Джастин, Великобритания

Walker Saskia, Валькер Саския, Германия

Wilkinson Amber, Уилкинсон Эмбер, Великобритания

Wurm Barbaraba, Вурм Барбара, Германия

Shumakova Alena, Шумакова Алена, Италия

Vidyashankar Jois, Джойс Видяшанкар, Индия

Международная кинематографическая премия «Восток-Запад. Золотая арка» учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и присуждается за достижения в области киноискусства — лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии.

12.07.2021 Автор: Виолетта Палий