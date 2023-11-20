Анимационная студия Aardman осталась без материала для новых фильмов

Виной этому стало закрытие фабрики по производству глины для лепки

У студии Aardman проблемы – мультипликаторы остались без материала для создания новых проектов после того, как их основной поставщик глины свернул свое производство. Об этом сообщает The Telegraph.

После объявления о закрытии фабрики Newclay Products на юго-западе Англии в марте этого года, сотрудники анимационной студии оперативно скупили все оставшиеся 400 кг особого вида глины для лепки, которая не производится в других местах.

Утверждается, что этого должно хватить только на то, чтобы завершить работу над новым мультфильмом о Уоллесе и Громите, который запланирован к выходу на следующий год.

Представители студии уже прокомментировали происходящее:

«Мы тронуты беспокойством зрителей насчет будущего наших любимых глиняных творений, но хотим заверить всех, что волноваться не стоит. Мы располагаем значительными запасами глины для лепки, чтобы продолжать работу, и, подобно Уоллесу в его мастерской, уже давно трудимся над обеспечением плавного перехода к новым материалам для создания новых проектов», – гласит официальное заявление Aardman.



Закрытие Newclay Products связано с тем, что ее директора Пол и Валери Диринг решили уйти на пенсию.

Фото: кадр из фильма УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ