Новые рекламодатели из Китая и Турции планируют выйти на российский рынок

Ранее присутствовавшие компании также нарастят свою активность

Производители товаров из Китая и Турции ведут переговоры о размещении рекламы в российских медиа после вывода своей продукции на отечественный рынок. Об этом сообщают «Ведомости». Кроме того, рекламодатели из дружественных стран, которые и ранее присутствовали на российском рынке, планируют наращивание рекламной активности.

Ранее большинство крупных западных компаний приостановили рекламные инвестиции или полностью ушли из России. По данным издания Sostav, в число 30-ти крупнейших рекламодателей по итогам 2021 года вошло 12 западных компаний, рекламные бюджеты которых составляли около 32% всего объема топ-30 в 154,2 млрд рублей. Согласно данным АКАР, совокупный рекламный рынок в 2021 году составил 578 млрд рублей.

В российских рекламных группах ожидают, что по итогам 2022 года падения всего рынка рекламы не удастся избежать, но снижение, по мнению большинства собеседников «Ведомостей», будет на уровне 15–25% относительно показателя 2021 года.

Конкретные марки, которые активно выходят на российский рекламный рынок, его участники пока не называют. При этом переговоры о размещениях уже начали вести производители мобильных телефонов, бьюти-товаров и фэшн-ритейлеры из Турции и Китая. В частности, китайские автобренды наращивают свое присутствие на ТВ, билбордах и в digital после прекращения выпуска большинства локализованных иномарок.

При оптимистичном сценарии новые рекламодатели смогут занять около 15% рынка в течение 3–5 лет, считает гендиректор рекламного агентства PHD Димитрис Ваяс. По мнению директора по работе с клиентами OMD OM Group Павла Резникова, данные компании из дружественных стран смогут заместить порядка 10–30% рекламного рынка в течение трех лет.