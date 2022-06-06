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В топ-10 рекламодателей России по итогам 2021 года вошло восемь отечественных компаний

Автор: БК

6 июня 2022

К концу нынешнего года в числе лидеров могут остаться лишь российские рекламодатели

В десятке крупнейших рекламодателей по итогам 2021 года оказалось восемь российских компаний. Такие данные приводит отраслевое издание Sostav.ru.

Первое место занял «Сбер», который потратил на рекламу 16,7 млрд рублей, второе – ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon, 8,9 млрд рублей), на третьем расположился «Яндекс» (8,7 млрд рублей). 

Среди иностранных компаний в топ-10 остались производитель бытовой химии и фармпродукции Reckitt Benckiser (5,7 млрд рублей, пятое место) и PepsiCo (5,4 млрд руб., восьмое место).

Общие траты на рекламу у компаний первой десятки за 2021 год оказались на уровне 73,8 млрд рублей, а у топ-30 – 154,2 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее (114,8 млрд рублей). По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рекламный рынок по итогам 2021 года вырос на 22% до 578 млрд рублей.

«Ведомости» приводят слова крупных рекламных групп Dentsu Russia, OMD OM Group, «Родная речь» (ранее Publicis Groupe Russia), Progress, согласно которым по итогам 2022 года первая десятка рекламодателей будет полностью состоять только из российских компаний. «Это связано с тем, что многие международные рекламодатели или ушли с российского рынка, или приостановили деятельность на нем, или передают дела другим собственникам и пока не занимаются рекламой», – говорит вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская. 

По данным на июнь 2022 года, девять компаний из топ-30 рекламодателей за 2021 года временно остановили деятельность в России. 

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