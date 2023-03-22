Американские сценаристы хотят легализовать использование нейросетей

Искусственный интеллект приравняют к карандашу или клавиатуре

Американская Гильдия сценаристов (WGA) предложила разрешить искусственному интеллекту писать сценарии, если это не влияет на правовой статус и заработки живых авторов, сообщает Variety. WGA намерена официально утвердить положение, согласно которому материал, созданный ИИ, не будет считаться «литературным материалом» или «исходным материалом».

Ранее гильдия указывала, что намерена урегулировать использование ИИ в процессе написания текстов. Авторы сценариев, которые боялись потерять работу, восприняли это как вызов. Однако, вопреки ожиданиям, профсоюз не намерен наложить прямой запрет на использование нейросетей.

Согласно проекту, автору будет разрешено использовать ChatGPT для помощи в написании сценария без необходимости делиться правами и ссылаться на разработчиков технологии. Глава студии также может передать сценаристу текст, созданный искусственным интеллектом, чтобы специалист переписал его или доработал. В этом случае живой райтер будет по-прежнему считаться первым автором проекта.

Предложение гильдии сценаристов направлено на то, чтобы рассматривать ИИ как инструмент сродни ручке или клавиатуре. Судя по всему, эта мера предпринята для того, чтобы райтеры могли получать преимущества от использования технологии ChatGPT, при этом будучи защищенными от судебных тяжб с производителями программного обеспечения.

Предложение не касается сценариев, в которых ИИ стал автором текста полностью, без помощи человека.

Термин «литературный материал» является ключевым для членов WGA. Это то, что создает автор, (включая рассказы, трактовки, сценарии, диалоги, эпизоды и т. д.). Если программа ИИ не может производить «литературный материал», то ее нельзя считать «автором» проекта. Понятие «исходный материал» относится к таким произведениям как книги, пьесы и журнальные статьи, на которых может быть основан сценарий. Если сценарий базируется на «исходном материале», то он не считается оригинальным. Титр «written by» дает автору 100% авторских прав на проект в качестве сценариста, в то время как пометка «screenplay by» подразумевает лишь 75%.

В России, согласно мнению экспертов, нейросетями при написании сценариев пользуются многие авторы. Тем не менее, на сегодняшний день единственным проектом, официально написанным ИИ, остается сериал СТС «Сидоровы», который в настоящий момент снимает PICK UP FILM. Искусственный интеллект для проекта был создан студентами образовательной платформы Skillbox и обучен на комедийных хитах телеканала.

Режиссер сериала Сергей Знаменский подчеркивает, что в съемочной группе нет ни одного живого сценариста: «Мы стараемся минимизировать правки полученного материала. Вместо этого берем ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами ее оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы ее ищем и добавляем. В общем, решили поиграть на этой нелогичности».