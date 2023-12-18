Писателя Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов

Его имя появилось в списке Росфинмониторинга 18 декабря

Писатель, литературовед и переводчик Борис Акунин* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) внесен в реестр террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке Росфинмониторинга 18 декабря.

Произведения Акунина неоднократно переносились на большие и малые экраны. В числе экранизаций его произведений – мини-сериал Александра Адабашьяна «Азазель», фильмы ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ Джаника Файзиева, СТАТСКИЙ СОВЕТНИК Филиппа Янковского и ШПИОН Алексея Андрианова и телесериал «Пелагия и белый бульдог».

Последней, на данный момент, экранизацией Акунина стал проект «Кинопоиска» – «Фандорин. Азазель» Нурбека Эгена, вышедший на сервисе в этом году. На январьской премьере в кинотеатре «Художественный» директор по контенту «Яндекса» и «Финтеха» Ольга Филипук заявляла, что сериал станет «первой частью большой Вселенной». Будущая судьба проекта пока неизвестна.

* Признан террористом и экстремистом.

Фото: соцсети