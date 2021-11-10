Александр Моисеев назначен заместителем гендиректора «Газпром-медиа»

Бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» будет отвечать за развитие цифрового направления

Александр Моисеев стал заместителем гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова. Назначение вступило в силу сегодня, 10 ноября 2021 года. В задачи Моисеева в «Газпром-медиа» будет входить построение структуры управления цифровыми активами и ускорение цифровой трансформацию холдинга. Ранее за это направление отвечал Дмитрий Уфаев.

До прихода в «Газпром-медиа» Моисеев работал с 2013 по 2021 год в «Лаборатории Касперского». Он занимал должность заместителя коммерческого директора по бизнес-операциям, и позднее позицию коммерческого директора.