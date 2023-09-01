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Гильдия актеров разрешила снимать спин-оффы «Ходячих мертвецов» и «Интервью с вампиром»

Автор: Илья Кувшинов

1 сентября 2023

Телесеть AMC продолжит работу над тремя своими проектами, несмотря на забастовку

AMC договорилась с Гильдией актеров (SAG-AFTRA) и получила разрешение на продолжение работы над тремя своими проектами – двумя спин-оффами «Ходячих мертвецов» и новым сезоном «Интервью с вампиром».

Deadline отмечает, что соглашение касается только этих шоу, а не всех проектов телесети. AMC Networks подтвердила изданию получение разрешения, но отказалась от дальнейших комментариев.

С момента начала забастовки гильдии актеров – это первая значимая договоренность между крупной телевизионной компанией и профсоюзом. Среди других проектов, ранее получивших временные соглашения – сериал о жизни Иисуса Христа и апостолов «Избранные» от Apple TV+ и инди-драмеди «Хэл и Харпер» с Лили Рейнхарт и Марком Руффало.

Съемки второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» начнутся в ближайшее время в Европе, а работа над вторым сезоном «Интервью с вампиром» скоро возобновится в Праге. В случае с «Ходячими мертвецами: Теми, кто выживает» ситуация немного другая – сериал с Эндрю Линкольном и Данай Гурира уже полностью отснят, и ему остается только постпродакшн, включая переозвучку диалогов.

Ранее генеральный директор AMC Networks Кристин Долан заявляла, что забастовки сценаристов и актеров не повлияют на запланированный график релизов телесети до 2024 года.

Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

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