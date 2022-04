«Амедиатека» представила новинки апреля 2022 года

Документальные мини-сериалы, продолжения популярных проектов и многое другое

Продолжение новых сезонов

«Убивая Еву» (4 сезон)

Финал самого яркого шпионского триллера современности. Четвертый сезон сериала «Убивая Еву» эффектно завершает многолетнюю игру в кошки-мышки двух разных, но одинаково одержимых своей работой личностей: сотрудницы MI5 Евы Поластри и наемной убийцы Вилланель. Обе женщины ведут борьбу против загадочной организации «Двенадцать», однако у каждой есть и свои личные миссии: у Евы — связанная с местью, у Вилланель — с призрачной надеждой на новую жизнь.

«Кровные» (2 сезон)

Продолжение легкой и бодрой комедии о странной дружбе двух очень разных медиков. Второй сезон сериала «Кровные» — новая глава в отношениях Малика и Венди, которые просто пытаются делать свою работу. Правда, частенько их выезды к пациентам превращаются в настоящий театр абсурда. Во втором сезоне к актерскому составу сериала присоединились Кэтрин Келли и Натан Фоуд.

Премьеры, которые вы могли пропустить

«Звездные Войны: Путешествие на Край Галактики»

Специальный ТВ-выпуск о тематическом парке развлечений в Диснейленде «Звездные войны: Край Галактики». Ведущий — актер Нил Патрик Харрис. Спешл позволит заглянуть за кулисы впечатляющего парка, который сражает наповал не только поклонников и поклонниц легендарной космической франшизы. Среди участников специального выпуска — Кейли Куоко, Джон Бойега и Кигэн-Майкл Ки.

«Турист» (1 сезон)

Сериал с Джейми Дорнаном и Даниель Макдональд. Главный герой драмы «Турист» — британец, преследуемый большим грузовиком в австралийской глуши. Погоня буквально отнимает у него все: вскоре мужчина просыпается в больнице без памяти. Герой не может вспомнить, что с ним произошло, как его сюда занесло, кто он вообще такой. Теперь главная задача британца — восстановить цепь событий и вернуть себе свою жизнь обратно. Но сделать это будет крайне непросто, несмотря на то, что призраки прошлого, кажется, где-то рядом.

«Кто-то где-то» (1 сезон)

Терапевтический сериал о поиске себя, спродюсированный братьями Дюпласс. «Кто-то где-то» знакомит зрителей с Сэм — женщиной, которая не чувствует себя как дома в родном городе. Но у нее есть любимое дело — пение, которое спасает женщину от одиночества. Когда в ее жизнь приходит потеря, она начинает заново открывать мир. Оказывается, в нем можно найти близких по духу людей, таких же неустроенных, но отчаянно мечтающих обрести свой голос.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Драмеди с великой Мэрил Стрип в главной роли. ПУСТЬ ГОВОРЯТ — это история заслуженной писательницы Элис Хьюз, которая заканчивает свою очередную книгу. Ее агент Карен (Джемма Чан) уговаривает женщину отправиться на вручение престижной премии в Лондон. Поскольку Элис боится летать, она плывет до места назначения на круизном лайнере в компании племянника (Лукас Хеджес) и двух давних подруг (их сыграли Дайэнн Уист и Кэндис Берген). Это, казалось бы, незначительное путешествие изменит многие жизни.

«Праведные Джемстоуны» (2 сезон)

Второй сезон проекта «Праведные Джемстоуны» расскажет, к чему привели внутрисемейные разборки хитрых телепроповедников. Смогут ли они уладить конфликты? Когда паства раскусит их? К актерскому составу сериала присоединились комик Эрик Андре и актер Джейсон Шварцман.

«Пять Комнат» (3 сезон)

Болезненное предательство, огромные надежды, новые проверки чувств на прочность — это все и немного больше будет в третьем сезоне проекта «Пять Комнат». На горизонте замаячит также первая для сериала свадьба.

«Пришельцы из прошлого» (2 сезон)

Второй сезон сериала «Пришельцы из прошлого» продолжает погружать зрителей в мир, где люди из разных эпох пытаются найти общий язык. Главные герои Ларс и Альфхильдр расследуют новые убийства. В частности, им придется столкнуться с самим Джеком Потрошителем. С чем связано его загадочное исчезновение? И не переместился ли он случайно в современный Осло?

Премьеры документальных мини-сериалов и фильмов

«Подводное течение: Исчезновение Ким Валль»

Документальный проект о нашумевшем исчезновении журналистки Ким Валль. Она пропала без вести в 2017 году. Последний раз женщину видели на лодке вместе с предпринимателем Петером Мадсеном, у которого журналистка должна была взять интервью. Ее тело нашли спустя 11 дней в море. «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль» — подробная хроника расследования дела, от момента пропажи журналистки (весьма популярной: ее статьи публиковались в The New York Times, Vice и других изданиях) до суда над убийцей, который несколько раз менял свою версию истории.

ФРЕДЕРИК ДУГЛАС: В ПЯТИ ВЫСТУПЛЕНИЯХ

Документальный фильм, где известные актеры и актрисы «оживляют» программные речи Фредерика Дугласа, американского писателя, просветителя и борца за права темнокожего населения. В проекте приняли участие Колман Доминго, Николь Бехари, Джонатан Мейджорс, Джеффри Райт и другие. ФРЕДЕРИК ДУГЛАС: В ПЯТИ ВЫСТУПЛЕНИЯХ — возможность услушать еще одну страницу американской истории. Голос самого Дугласа никогда не был записан, но его речи вдохновляют на борьбу против неравенства до сих пор.

АЙКАН: НЕУТОМИМЫЙ МИЛЛИАРДЕР

Документальный проект об американском предпринимателе Карле Айкане, которого часто называют «одиноким волком с Уолл-стрит». Фильм АЙКАН: НЕУТОМИМЫЙ МИЛЛИАРДЕР расскажет про карьеру одного из самых интересных финансистов в истории, обнажая противоречия и причуды этого хваткого в бизнесе человека. Неизменно оставаясь на вершине, миллиардер прославился как искусный стратег и внушающий страх переговорщик. В фильме его личность раскрывается с новых сторон благодаря интервью с членами семьи и подлинными титанами финансовой индустрии.

«Акула со Стивом Бакшоллом»

Стив Бакшолл — известный британский исследователь, писатель и телеведущий, сотрудничавший с National Geographic Channel и Discovery Channel. Он постоянно находится в поисках неочевидных тем для своих работ, которые тесно связано с природой. «Акула со Стивом Бакшоллом» — это откровенный сериал, где акулы раскрываются с новой стороны: зрители узнают, что ярлык хладнокровных хищников не совсем соответствует правде.

«Музыкальная шкатулка: Зазубренная»

Документальный проект о певице Аланис Мориссетт и ее легендарном альбоме Jagged Little Pill. Фильм входит в антологию «Музыкальная шкатулка», созданную Биллом Симмонсом и рассказывающую о значительных событиях и личностях в музыкальной индустрии. Альбом Jagged Little Pill вышел в 1995 году и вывел Аланис в высшую лигу. Он стал одним из самых продаваемых дисков в истории. Мориссетт смогла пробить «стеклянный потолок» для многих девушек с гитарами на несколько поколений вперед, а Jagged Little Pill не забывают до сих пор: так, например, в 2018 году по нему поставили мюзикл.



Сериалы ко Дню Космонавтики

«Лунная база 8»

Космическая комедия от создателей «Портландии». «Лунная база 8» рассказывает историю трех астронавтов, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию, но для начала им придется всему научиться на родной планете. В главных ролях — инди-иконы Тим Хайдекер и Фред Армисен, а также Джон Си Райли — кроме того, все трое выступили в качестве сценаристов.

«Авеню 5»

Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори снова управляет большой командой, на этот раз — в космосе. В комедийном научно-фантастическом сериале «Авеню 5» любимец публики играет Райана Кларка, капитана космического корабля в мире будущего, где путешествия за пределами нашей планеты стали популярным видом туризма. Один из таких круизов идет не по плану: лайнер ломается и Кларку приходится всеми силами спасать положение. Режиссер и сценарист проекта — Армандо Ианнуччи (сериалы «Гуща событий», «Вице-президент», фильм СМЕРТЬ СТАЛИНА).

«Клуб жен астронавтов»

В драме «Клуб жен астронавтов» рассказывается история о жизни семерых женщин, которые сыграли решающую роль в одном из самых важных эпизодов истории Америки. Семь женщин превратились из жен военнослужащих в элиту Америки практически в одночасье, когда выбор NASA пал на их мужей – талантливых пилотов-испытателей из разных уголков страны, которым предстоит стать первыми американцами в космосе. Жены астронавтов, ранее незнакомые друг с другом, сплотятся вокруг своих мужей ради своей страны и в ожидании грядущих опасностей создадут прочные узы дружбы, понятной только им. Первым в космос отправится Алан Шепард. Его жена Луиза демонстрирует стойкость духа, осознавая трудности космических исследований и пытаясь справиться со своими обязанностями матери и жены. Ей помогают жены остальных астронавтов. Космическая гонка началась.

«Орвилл»

Игровой сериал «Орвилл» от создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна — комедийное признание в любви «Звездному пути». Офицер Эд Мерсер движется по карьерной лестнице к заветной должности капитана галактического крейсера, но застает жену с пришельцем и теряет веру в себя. В скором времени Мерсер наконец возглавляет собственный экипаж. Однако радость от назначения подпорчена встречей с бывшей, которую определяют к нему в команду.

«Обломки»

Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании. «Обломки» покажут исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле — во всех смыслах.



Для любителей сериала «Эйфория»

«Чи»

Сюжет сериала «Чи» разворачивается на юге Чикаго, в неблагополучных районах, где процветает преступность. Местным приходится каждый день сталкиваться с опасностями, рисковать собой и пытаться заработать на жизнь, однако сделать это легально очень сложно. Внезапный поворот событий, потрясающий население района, сталкивает Эммета, Брэндона, Ронни и Кевина, связывая этих подростков навсегда.

«Староста класса»

Ремейк одноименного ситкома 1986 года от продюсера «Клиники» и «Теда Лассо». Сериал «Староста класса» — это история учительницы Алисии Адамс (Изабелла Гомес) и ее одаренных учеников. Как и оригинальный проект, ремейк поднимает важные вопросы взросления и конфликта поколений. Главные герои будут учиться фокусироваться на получении жизненного опыта, а не оценках. В качестве сценаристов сериала выступили Эми Поча и Сет Коэн («Американский вандал»).

«Сексуальная жизнь студенток»

Сериал о бурной жизни американских студенток колледжа. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»). В центре истории — первокурсницы колледжа в Эссексе, чья взрослая жизнь только начинается. У каждой свой яркий характер, поэтому эмоциональных столкновений не избежать. Новые знакомства, новые впечатления и новые вызовы — как они справятся?

«Поколение»

Сериал о молодежи в духе «Эйфории». Сериал «Поколение» рассказывает о старшеклассниках, которые влюбляются, ругаются с родителями, пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью. Проект основан на личном опыте Зельды Барнз, одной из продюсеров шоу, и обещает дать честный взгляд на современных подростков.