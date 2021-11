«Амедиатека» рассказала о новинках декабря 2021 года

Документальные проекты, новые сериалы и «Звездный путь»

• С 1 декабря — документальный фильм ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ: 1984-2020 (Life of crime: 1984-2020)

Фильм рисует картину того, как наркотики влияют на жизнь американцев. Борьба с ними — это настоящая война, где счет идет на миллионы. Этот документальный проект показывает борьбу самых разных людей за выживание, их боль, любовь, мужество и искупление.

• С 2 декабря — документальный фильм ЭДРИЕНН (Adrienne)

Документальный фильм об актрисе Эдриенн Шелли, иконы американского инди-кино. Эдриенн снялась в ключевых картинах режиссера Хэла Хартли, а последней ее ролью в кино стала лента ОФИЦИАНТКА, которую она сама написала и поставила. Шелли не дожила до премьеры: 1 ноября 2005 года ее нашли повешенной на простыне в своем офисе. Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, однако позже выяснилось, что актрису убил рабочий с ближайшей стройки. ЭДРИЕНН— это фильм-память, признание в любви и попытка осмыслить наследие Шелли. В качестве режиссера картины выступил муж актрисы Энди Острой.

• С 2 декабря — НЕОБЫКНОВЕННОЕ РОЖДЕСТВО ЗОИ (Zoey's extraordinary Christmas)

Полнометражный фильм о рождественских приключениях главной героини сериала «Необыкновенный плейлист Зои». Она, впрочем, не очень-то рада праздникам. Зои (Джейн Леви) не ощущает волшебства момента, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.

• С 3 декабря — анимационный сериал для взрослых «Корпорация “Санта”» (Santa Inc.)

Анимационный сериал для взрослых, где главные роли озвучили актер Сет Роген и комедиантка Сара Сильверман. «Корпорация “Санта”» расскажет о борьбе маленькой, но бесстрашной эльфийки по имени Кэнди, которая хочет в этой жизни большего. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в его компании высокий пост. Однако ее амбиции куда шире: Кэнди мечтает стать преемницей главного зимнего волшебника. Впрочем, консервативное общество пока явно не готово к такому повороту. В озвучке проекта также приняли участие Николас Браун и Габури Сидибе.

• С 3 декабря — «Оса» (WASP, 1 сезон)

Комедия о том, как вернуть свою жизнь после череды провалов и перестать волноваться. «Оса» рассказывает историю Эдди, который в прошлом был звездой профессионального дартса. Когда его карьера пошла на спад, от него ушла жена, а сам он погрузился в весьма мрачное состояние (в том числе и физически). Однако с помощью своего старого приятеля, тоже игрока-профи (правда, склонного злоупотреблять алкоголем), и веры в лучшее, он планирует взять у судьбы реванш и вернуться на арену славы. Ведь не зря его называли «Оса»!

• С 5 декабря — «Дрю Майкл: красный, синий, зеленый» (Drew Michael: red blue green)

Комик Дрю Майкл возвращается. Его предыдущее выступление было по-своему новаторским — стендап записывался без живой аудитории. В «Дрю Майкл: красный, синий, зеленый» публика на месте, что неудивительно: в этом есть концептуальный смысл. Темами нового выступления энергичного комедианта стали социальные сети, проблемы в отношениях и юмор как терапия — для такого материала люди в зале жизненно необходимы. Немало границ будет сломано во время выступления: уникальный подход Майкла освобождает не только его самого, но и помогает раскрепоститься любому внимательному зрителю.

• С 6 декабря — документальный фильм «Вечный заключенный» (Forever Prisoner)

Документальный фильм Алекса Гибни о том, как далеко может зайти ЦРУ. «Вечный заключенный» — это честный и очень внимательный взгляд на историю палестинца по имени Абу Зубайда, которого в начале нулевых обвинили в терроризме. Он был первым человеком, подвергшимся «усиленным методам допроса». Его подвергали воздействию «белым шумом», били, пытали водой и бессонницей. Поскольку все это происходило не на территории США, предполагалось, что американцы не понесут за эти действия никакой ответственности. Однако в деле было замешено несколько стран, и Абу обратился в Европейский суд по правам человека. Фильм содержит уникальные материалы с места событий, интервью бывших агентов ФБР и эксклюзивные записи допроса.

• С 6 декабря — «Пришельцы из прошлого» (Beforeigners, 2 сезон)

Второй сезон сериала «Пришельцы из прошлого» продолжает погружать нас в дивный мир, где люди из разных эпох пытаются найти общий язык. Главные герои Ларс и Альфхильдр расследуют новые убийства. В частности, им придется столкнуться с самим Джеком Потрошителем. С чем связано его загадочное исчезновение? И не переместился ли он случайно в современный Осло?

• С 8 декабря — мини-сериал «Садоводы» (Landscapers)

Детективная комедия с фирменным британским юмором. Главные роли в сериале «Садоводы» исполнили Оливия Колман («Корона», «Дрянь») и Дэвид Тьюлис (франшиза «Гарри Поттер»). Они сыграли обычную, казалось бы, пару, которая попадает в эпицентр расследования — в саду возле их дома нашли два трупа. В какой-то момент подозрение неизбежно падает на благопристойных (по крайней мере, на первый взгляд) супругов. В основу сериала «Садоводы» легли реальные события, произошедшие в 1998 году в Ноттингемшире.

С 10 декабря — «И просто так» (And Just Like That, 1 сезон)

Сиквел легендарного сериала «Секс в большом городе». События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания оригинального шоу. Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба все так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — например, Брэдшоу теперь записывает собственный подкаст. В сериале мы увидим много старых и любимых персонажей: от мистера Бига (куда ж без него) до Эйдана (сколько было споров о том, почему Кэрри рассталась с ним!). Важной для сериала героиней станет небинарная комедиантка в исполнении Сары Рамирес. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Майкл Патрик Кинг.

Также в онлайн-кинотеатре Амедиатека в декабре:

HBO:

• ПУСТЬ ГОВОРЯТ (LET THEM ALL TALK) — 1 декабря

Paramount — 1 декабря:

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕНИЯ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 2: ГНЕВ ХАНА

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 3: В ПОИСКАХ СПОКА

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРОГА ДОМОЙ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 5: ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТАНИЕ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗДИЕ

• ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ФИЛЬМ

«Парадиз»:

• СЛЕПЫЕ ПЯТНА (Blindspotting) — 1 декабря

NBCUniversal:

• ФРЕНК ИЗ ИРЛАНДИИ (Frank of Ireland) — 15 декабря