«Амедиатека» анонсировала обновления библиотеки февраля 2023 года

Криминальные драмы, научная фантастика и многое другое

C 1 февраля — «Миссии» (Missions)

Научная фантастика для поклонников нетривиальных историй про покорение космоса. «Миссии» — французский сериал, рассказывающий о первом пилотируемом полете на Марс. Космическое путешествие проспонсировано известным миллиардером, в команде — только лучшие специалисты своего дела. Казалось бы, что может пойти не так? Оказывается, многое. Как минимум, команду ждет неприятное открытие: они не первые люди, которые ступили на загадочную красную планету.

С 10 февраля — «Найди меня» (Save Me, 1 сезон)

Детектив с элементами триллера. «Найди меня» рассказывает историю молодой женщины по имени Николь, которая возвращается в родной город, чтобы почтить память отца. Городок сразу затягивает ее в пучину страшных тайн и интриг: ее младшая сестра пропала, а еще местное население оглушило жуткое убийство женщины.

С 17 февраля — «Соммердаль» (The Sommerdahl Murders)

Криминальная драма с Петером Мюгиндом в главной роли. Дэн Соммердаль живет в датском прибрежном городке и расследует убийства разной степени сложности вместе со своей женой Марианной и лучшим другом Флеммингом. Дэн настолько погружен в работу, что не замечает, как его супруга отдаляется и начинает всерьез думать о разводе. Более того, за ее внимание борется…Флемминг! Несмотря на запутанные отношения, этой троице профессионалов нужно работать сообща, чтобы и дальше успешно раскрывать преступления.

С 7 февраля — «Вне закона: Правосудие без порядка» (Illegal: Justice out of order)

Драма о молодой юристке Нихарике Сингх, вынужденной сражаться за справедливость одновременно на стороне своего начальника Джанардана Джейтли и против него. «Вне закона: Правосудие без порядка» — это остросюжетная история о коварных заговорах, борьбе за власть и тесном переплетении криминала и юриспруденции.

С 13 января — «Асур: Познай свою тёмную сторону» (Azur: Welcome to your dark side)

Криминальный триллер, который сталкивает две противоположных, но одинаково заманчивых вселенных. Полный загадок и тайн мир криминалистики вступает в борьбу с коварным серийным убийцей — представителем глубокого, отличающегося мистицизмом мира древнеиндийской мифологии. Задача главного героя, расследующего цепочку жестоких преступлений, — найти маньяка, явно одержимого религией.

1 и 2 февраля — финальные серии «Команда генерала» (The General's Men)

Остросюжетный сериал с Серджо Кастеллитто в главной роли. «Команда генерала» — история о специальном подразделении, созданном высокопоставленным полицейским для борьбы с терроризмом. Молодые бойцы столкнутся с многими трудностями, защищая страну от нападений опасных преступников, однако их поступь непоколебима. В создании сериала принял участие Пеппе Фиоре, один из сценаристов «Молодого Папы».

Уже в Амедиатеке — «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» (Surviving Escobar: Alias JJ, 1 сезон)

Криминальная драма о мире Пабло Эскобара, основанная на реальных событиях. Джон Хайро Веласкез Васкез (по книге которого сериал отчасти снят) — наемник могущественного преступного синдиката, верный сотрудник легендарного наркобарона. Он отличался жестоким нравом и смелостью на грани безумия. Возможно, благодаря этим качествам ему удалось пережить своего работодателя, отделаться легкими царапинами во время падения его ветвистой системы власти и не попасть в лапы другим мафиози.