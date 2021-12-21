«Амедиатека» представила новинки января 2022 года

Гарри Поттер, «Человек-Паук» и множество сериалов

• ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС — 1 января

Специальный эпизод, приуроченный к 20-летию самой волшебной франшизы в мире. ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС соберет любимых актеров и актрис всех восьми фильмов. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся со своими коллегами и впервые за долгие годы окажутся в стенах Хогвартса. Зрителей ждет не только долгожданное воссоединение главных лиц легендарной саги, но и ранее не публиковавшиеся интервью и редкие архивы. По словам Тома Ашейма, президента Warner Bros, ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС — «это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира».

• «Турист» (1 сезон) — 1 января

В сердце австралийской глубинки человека преследует огромный грузовик, пытающийся столкнуть его с дороги. Когда он просыпается в больнице, раненый, но каким-то образом живой, он понимает, что понятия не имеет кто он такой. Хелен Чемберс, местный полицейский-новичок, обещает помочь ему найти ответы. Главному герою приходится сталкиваться с безжалостными фигурами из его прошлого, чтобы узнать свою личность. В ролях — Джеми Дорнан, Даниэль Макдональд, Дэймон Херриман, Шалом Брюн-Фрэнклин.

• «Хорошая Сэм» (1 сезон) — 6 января

Драма с Софией Буш и Джейсоном Айзексом расскажет про одаренного кардиохирурга Сэме Гриффите, которая преуспевает в своей новой должности начальника хирургического отделения после того, как ее босс впал в кому. Когда ее бывший босс просыпается несколько месяцев спустя, он планирует вернуться к своим обязанностям. Сэм поручено руководить этим эгоистичным экспертом, который никогда не признавал ее талант. Усложняет дело то, что высокомерный доктор Роб “Грифф” Гриффит приходится ей отцом. Бросая профессиональный вызов друг другу, возникает большой вопрос, смогут ли отец и дочь когда-нибудь наладить свои собственные отношения так же умело, как они исцеляют сердца своих пациентов.

• «Женщины Движения» (1 сезон) — 7 января

Мини-сериал от Джей Зи и Уилла Смита. Сюжет рассказывает историю Мами Тилл-Мобли, которая в 1955 году рисковала своей жизнью, чтобы добиться справедливости после того, как ее сын Эммет был зверски убит. Не желая, чтобы убийство Эммета исчезло из заголовков газет, Мами решает перенести свою боль на мировую арену, выступая в качестве борца за справедливость и разжигая движение за гражданские права, каким мы его знаем сегодня.

• «Эйфория» (2 сезон) — 10 января

Продолжение «Эйфории» покажет нам, как главные герои и героини будут разгребать последствия бурных драм, отгремевших в предыдущих сериях. По словам ведущей актрисы проекта Зендеи, шоураннер Сэм Левинсон «написал красивый второй сезон сериала». Сам создатель сериала намекает на то, что накал страстей только усилится: Ру, главную героиню, «ждет большое и трудное путешествие». Во втором сезоне сериала «Эйфория» к актерскому составу присоединились Минка Келли («Огни ночной пятницы»), начинающий актер Деметриус «Лил Мич» Фленори-младший и рэпер Доминик Файк.

• «​​​​​​Праведные Джемстоуны» (2 сезон) — 10 января

После долгого перерыва «Праведные Джемстоуны» возвращаются. Второй сезон сериала расскажет, к чему привели внутрисемейные разборки хитрых телепроповедников. Смогут ли они уладить конфликты? Когда паства раскусит их? К актерскому составу сериала присоединились комик Эрик Андре («Шоу Эрика Андре») и актер Джейсон Шварцман («Убить скуку»).

• «​​​​​​Миротворец» (1 сезон) — 14 января

Телевизионный спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц». К счастью фанатов, автор на месте: Джеймс Ганн написал все серии, а также срежиссировал большинство эпизодов. «Миротворец» — история весьма комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своем пути (как и в фильме, главную роль исполнил Джон Сина). Его ждут нелегкие поиски преступников, безумные драки и, что самое невероятное, попытки помириться с отцом.

• РЭЙ ДОНОВАН: ФИЛЬМ — 15 января

Полнометражный фильм «Рэй Донован» станет продолжением одноименного сериала. Авторы триллера обещают поставить точку во вражде главного героя с семьей Салливан и привести все линии сериала к логическому окончанию.

• «​​​​Кто-то где-то» (1 сезон) — 17 января

Главная героиня Сэм чувствует себя не в своей тарелке в своем родном городе. Ее спасает любимое дело - пение, которое отправляет ее в путешествие. В путешествии она встречает единомышленников, которые показывают ей, что найти своих людей и свой голос возможно. Везде. Где-то.

• «​​​​Миллиарды» (6 сезон) — 24 января

Шестой сезон сериала, который по праву считается главной финансовой драмой современного телевидения. «Миллиарды» настигли большие перемены: проект покинул Дэмиен Льюис, один из главных актеров шоу, сыгравший алчного эгоцентрика Бобби Аксельрода. Место его персонажа занял глава администрации хедж-фонда Axe Capital Майкл Пирс (Кори Столл). Пол Джаматти вернется к своей роли. Так что жестокая гонка за власть продолжается.

• «​​​Позолоченный век» (1 сезон) — 25 января

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. «Позолоченный век» перенесет зрителей в самый интересный период в истории США — в эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Главные роли в сериале исполнили большие тв-звезды: Синтия Никсон, Кристиан Барански, Таисса Фармига и дебютантка Луиза Джейкобсон, дочь Мэрил Стрип.

Также в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» в январе:

Warner Media — 1 января

Все восемь частей франшизы ГАРРИ ПОТТЕР, а также ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕВАЛЬДА.

Sony — 1 и 21 января

• НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК — 1 января

• НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — 1 января

• ПЛОХИЕ ПАРНИ — 21 января

• ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 — 21 января

• ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА — 21 января

Disney — 15 января

«Американцы» (1-6 сезоны)

«Атланта» (1-2 сезоны)

«Доктор Шанс» (1-2 сезоны)

«Чи» (1-4 сезоны)

«Демоны Да Винчи» (1-3 сезоны)

«Гений» (1-3 сезоны)

«Убийство» (1-4 сезоны)

«Легион» (1-3 сезоны)

«Обмани меня» (1-3 сезоны)

«И повсюду тлеют пожары» (1 сезон)

«Побег» (1-5 сезоны)

«Сонная Лощина» (1-4 сезоны)

«Снегопад» (1-4 сезоны)

«Штамм» (1-4 сезоны)

«Война миров» (1-2 сезоны)

«Чем мы заняты в тени» (1-2 сезоны)

«Белый воротничок» (1-6 сезоны)