«Амедиатека» анонсировала новинки июля 2022 года

«Мир Дикого Запада», «Бортпроводница», «Милые обманщицы» и многое другое

«Мир Дикого Запада» (4 сезон) — 30 июня

Один из самых амбициозных ТВ-проектов нашего времени возвращается с новыми загадками. Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» покажет новые крупные парки, а также представит зрителю крутые сюжетные повороты, которые окажут сильное влияние на вселенную.

«Урок» (The Lesson, 1 сезон) — 1 июля

Напряженная израильская драма, получившая несколько призов на престижном фестивале Canneseries, в том числе гран-при и приз за лучшую женскую роль. В центре истории — политический конфликт между учителем и ученицей, который выходит далеко за пределы класса. У обеих сторон свои представления о справедливости, каждый готов отстаивать их до конца…

Мини-сериал «Толкачи» (Pushers) — в июле

«Толкачи» — жестокая, трогательная и болезненная история взросления группы непутевых подростков из неблагополучного района Бней Ор в пустынном городке Беэр-Шева. Освободившийся из колонии для несовершеннолетних лидер юношеской банды собирает вокруг себя группу отчаявшихся друзей, чтобы вместе зарабатывать деньги продажей запрещенных веществ. Однако вскоре на растущий незаконный бизнес мальчишек обращают внимание настоящие бандиты, и теперь подросткам не выбраться из этой заварушки без потерь.

«Королева красоты Иерусалима» (Beauty Queen of Jerusalem, 1 сезон) — в июле

Запутанные семейные отношения, напряженные этнические конфликты, красочный экскурс в мир удивительных традиций и история Иерусалима 20 века, от Османской Империи до создания государства Израиль. Один из самых дорогих и амбициозных проектов израильского телевидения, «Королева красоты Иерусалима», — это драма о нескольких поколениях семьи испанских сефардских евреев, вынужденных постоянно выбирать между сердцем и разумом. Среди занятых в сериале звезд — Михаэль Алони («Штисель», «Сцены из супружеской жизни»).

«Милые обманщицы: первородный грех» (Pretty Little Liars: Original Sin, 1 сезон) — в июле

Четвертый сериал киновселенной «Милых обманщиц» и захватывающая подростковая драма с элементами мистического триллера от Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»). «Милые обманщицы: Первородный грех» — это запутанная история об очередной группе подростков, которые пытаются разобраться с последствиями жуткой трагедии, повергшей в шок Милвуд 20 лет назад.

«Настоящий рэп» (RAP SH!T, 1 сезон) — в июле

Вдохновляющая и ироничная комедия от Иссы Рэй («Белая ворона»), посвященная тяготам женской доли в рэп-индустрии. Две амбициозные подруги, знакомые еще со старшей школы и обосновавшиеся в Майами, формируют свой хип-хоп дуэт и пытаются пробиться в шоу-бизнес. Музыкальная карьера не сразу идет в гору, а платить по счетам нужно было еще вчера. Значит, героиням придется оперативно придумать, как выделиться среди конкуренток, вырваться в топы стриминговых платформ и наконец обеспечить себе и близким роскошную жизнь.

«Шестёрка Беатрис» (Beatrice Six, документальный сериал) — в июле

В основе документального сериала «Шестерка Беатрис» — трагическая история о жестоком преступлении и долгих годах, проведенных в тюрьме без вины. В 1985 году городок Беатрис в штате Небраска поразила новость о расправе над местной вдовой. Спустя три года расследования полиция арестовала подозреваемых — ими стали сразу шесть человек. Никто из них не помнил совершенного злодеяния, но под давлением «шестерка» призналась в убийстве. Лишь спустя десятилетия стало понятно: все они стали жертвами полицейского произвола и оказались за решеткой незаслуженно.

«Клятва: часть 2» (The Vow, Part Two, 2 сезон) — в июле

Вторая часть нашумевшего документального проекта об изнанке секс-культа, скрывающегося под личиной курсов личностного роста. Продолжение расскажет, кто из коварных героев «Клятвы» избежал справедливого наказания, а кто получил заслуженный срок за решеткой, кто остался верен учению Кита Раньера, а кто выступил на стороне обвинения. Кроме того, сериал раскроет еще больше подробностей о деятельности NXIVM — компании, которая долгие годы превращала отчаявшихся людей, желающих улучшить свою жизнь, в покорных рабов харизматичного, но жестокого лидера.

Документальный фильм ПОД УГРОЗОЙ (Endangered) — в июле

Даже в демократических странах, где свобода слова исторически считалась данностью, противостояние между медиа и властью обострилось. Возможно, это связано с глобализацией, появлением интернета, распространением фейковых новостей и ужесточением внутренней политики некоторых государств. А может, причина в чем-то еще? Документальный проект «Под угрозой», подготовленный Хайди Юинг, Рэйчел Грэйди и Ронаном Фэрроу, исследует природу исчезающей правды на примере журналистов, которые ежедневно находятся на передовой войны за открытое выражение мнения.

«По волчьим законам» (Animal Kingdom, 6 сезон) — 3 июля

Финал криминальной драмы. Шестой сезон сериала «По волчьим законам» в очередной раз покажет, что от прошлого не сбежать. Преступная империя братьев Коди продолжает расти, однако их непростая семья оказывается под серьезной угрозой из-за возобновившегося расследования одного нераскрытого дела.

«Джулия» (Julia, 1 сезон) — 5 июля

Яркая история Джулии Чайлд, чьи кулинарные шоу изменили телевидение. Главную роль в сериале сыграла Сара Ланкашир («Счастливая долина»). Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, а ее зрительницы научились готовить быстро, не теряя при этом в качестве. В сериале также сыграла Изабелла Росселлини — ей досталась роль француженки Симоны Бек, которая помогла Чайлд написать ее первый кулинарный бестселлер.

Мини-сериал «ДМЗ» (DMZ) — 6 июля

Фантастическая драма, основанная на одноименной серии комиксов. «ДМЗ» расшифровывается как «демилитаризованная зона»: события сериала разворачиваются в недалеком будущем, где бушует гражданская война между США и Свободными Армиями. Есть только одна зона без оружия, которая никем не контролируется, — она находится в центре Нью-Йорка. Именно там врач по имени Альма пытается найти потерянного сына. Главную роль в сериале исполнила Розарио Доусон («Транс»), а в качестве шоураннера выступила Ава ДюВерней («Сельма», «Когда они нас увидят»).

«Бортпроводница» (The Flight Attendant, 2 сезон) — 14 июля

Второй сезон сериала «Бортпроводница» открывает нам новую Кассандру: более спокойную и ответственную. Она завязала с выпивкой и даже посещает собрания анонимных алкоголиков. Кроме того, девушка наладила отношения с братом и завела роман с очень хорошим парнем. Однако теперь у нее появилась очень опасная «подработка», которая постоянно кидает ее в пучину приключений.

Документальный сериал «Один идеальный кадр» (One Perfect Shot) — в июле

Необычный документальный сериал, вдохновленный синефильским аккаунтом в твиттере. Продюсером проекта выступила режиссер Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая»). «One Perfect Shot» — это название аккаунта в твиттере, где публикуются знаковые или просто красивые кадры из разных фильмов. Почему бы не использовать эту концепцию для того, чтобы проникнуть вглубь кинопроизводства? Участники-режиссеры проекта в буквальном смысле заглянут в любимые кадры, а также расскажут, как у них проходит съемочный процесс, что их вдохновляет и где кроется подлинная магия кино.

Документальный сериал «Не красотка (Not So Pretty) — в июле

Первое в истории масштабное расследование, посвященное индустрии косметики и красоты стоимостью в триллион долларов. Режиссеры Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман ("Аллен против Фэрроу") ставят задачу с помощью тщательных расследований проинформировать аудиторию о скрытых опасностях косметики и безопасных недорогих альтернативах.

Документальный сериал «Брене Браун: Атлас сердца» (Brené Brown: Atlas of the Heart) — в июле

Исследователь и автор бестселлеров New York Times доктор Брене Браун приглашает зрителей в интерактивное путешествие по эмоциям и переживаниям, с помощью которых она пытается ответить на главный вопрос: что значит быть человеком.

Мини-сериал «Лестница» (The Staircase) — в июле

Напряженная драма Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь») с Колином Фертом в главной роли. «Лестница» рассказывает о судебном процессе над писателем Майклом Питерсоном. Его жена при странных обстоятельствах упала с лестницы и скончалась от полученных травм — полиция не поверила словам Питерсона о том, что он в этот момент был на заднем дворе и не слышал ее крики помощи. В сериале также сыграли Тони Колетт («Реинкарнация»), Майкл Стулбарг («Ваша честь»), Патрик Шварценеггер («Королевы крика»), Софи Тернер («Игра престолов») и Дэйн ДеХаан («Пациенты»).

«Барри» (Barry, 3 сезон) — в июле

Третий сезон сериала «Барри» застает главного героя в депрессивном состоянии. Он целыми днями играет в Xbox, периодически подхватывая случайные заказы на сайте для киллеров. Но в какой-то момент Барри принимает решение выбраться из-за эмоционального болота. Для начала он собирается воскресить актерскую карьеру своего учителя (перед которым глубоко виноват), а потом основательно пройтись по списку личных грехов и искупить их все.

«Мы владеем этим городом» (We Own This City, 1 сезон) — в июле

Криминальный сериал снятый по сюжету одноименной книги журналиста Джастина Фентона. История разворачивается в Балтиморе в 2015 году. Хроника взлета и падения оперативной группы по розыску оружия Департамента Полиции Балтимора. В сериале рассказывается о коррупции и моральном разложении, постигших американский город, в котором фактическая работа полиции поддерживает политику запрета наркотиков и массовых арестов.

«Хроники пышки» (Gordita Chronicles, 1 сезон) — в июле

Сюжет сериала разворачивается в Майами в 1980-е годы. 12-летняя Куку Костелли вместе со своей семьей переезжает из Доминиканской республики в США. Куку лицом к лицу встречается с трудностями подростка-мигранта, с юмором и отвагой принимая не всегда верные решения.

Мини-сериал «Малыш» (The Baby) — в июле

Яркий микс комедии, драмы и ужасов — сериал «Малыш» рушит привычные представления о жанрах и знакомит зрителей с весьма нетривиальной историей. По сюжету, 38-летняя Наташа озабочена своей бездетностью. Точнее, женщина с раздражением наблюдает за тем, как меняется привычное окружение, стоит только подругам отпраздновать пополнение в семье. Когда в руки Наташи буквально с неба падает младенец, она предпринимает не одну попытку избавиться от ребенка. Но малыш, кажется, не настроен покидать свою новую маму. Более того, он готов расправиться со всеми, кто встанет у него на пути.

Документальный сериал «Невидимый пилот» (The Invisible Pilot) — в июле

Трехсерийный документальный сериал от режиссеров, получивших премию «Эмми», Филипа Лотта и Эри Марка, рассказывает о харизматичном, отважном муже и отце, который неожиданно прыгнул с моста в 1977 году, несмотря на, казалось бы, счастливую семейную жизнь и прибыльную карьеру пилота. Жители маленького городка в Арканзасе тщетно ищут его тело, в то время как семья и друзья ищут ответы. Годы спустя всплывает таинственная история, связанная с гипнозом, тайными личностями и двойной жизнью, полной опасных миссий и нарушений закона.

Документальный фильм ВОССТАНИЕ ФЕНИКСА (Phoenix Rising) — в июле

Документальный фильм, рассказывающий про абьюзивные отношения актрисы Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») и музыканта Мэрилина Мэнсона. «Восстание феникса» — это личное высказывание Вуд о насилии. Она начала встречаться с Брайаном Уорнером (настоящее имя артиста), когда ей было 18, а ему далеко за тридцать. По словам актрисы, он изнасиловал ее прямо во время совместной работы над музыкальным видео, а также постоянно бил, унижал и занимался манипуляцией. В фильме Вуд расскажет, как она набралась смелости заявить об абьюзе публично (и вдохновить других жертв музыканта на аналогичные действия), а также стала активисткой, борющейся за права женщин. Премьера фильма состоялась на фестивале «Санденс».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛОВ:

«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» (Winning Time: The Rise Of The Lakers, 1 сезон) — новые серии доступны в онлайн-кинотеатре с 2 июля

Спортивная драма от Адама Маккея («Наследники») с Джоном Си Райли и Эдрианом Броуди в главных ролях. «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» — история одноименной баскетбольной команды. Секреты потрясающей игры, цена успеха и драмы, которые разворачивались за пределами поля — шоу охватит все ключевые моменты. Важную роль в сюжете сыграет переломный этап, когда команда боролась за звание чемпионов Национальной баскетбольной лиги. В основу сериала легла книга Джеффа Перлмана «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s». Адам Маккей поставил пилотный эпизод сериала, также среди режиссеров отметился Джона Хилл («Середина 90-х»). Главным шоураннером проекта выступил Марк Бронштейн («Террор»).

«Воспитанные волками» (Raised By Wolves, 2 сезон) — новые серии доступны в онлайн-кинотеатре c 4 июля

Второй сезон сериала «Воспитанные волками» покажет, как главные герои присоединились к недавно сформировавшейся атеистической колонии в загадочной тропической зоне. Адаптация к новым условиям — еще не самое трудное, что их ждет. Дело в том, что «естественный ребенок» Матери вынашивает планы по уничтожению остатков человеческой расы.

«Наш Флаг означает смерть» (Our Flag Means Death, 1 сезон) — новые серии доступны в онлайн-кинотеатре с 2 июля

Комедия про пиратов, спродюсированная Тайкой Вайтити («Что мы делаем в тени», «Тор: Рагнарёк»). Режиссер также поставил пилот и сыграл роль легендарного пирата по прозвищу Черная борода. «Наш флаг означает смерть» — шуточный пересказ биографии Стида Боннета, известного аристократа XVIII века. В какой-то момент своей привилегированной жизни он очаровывается романтикой пиратских приключений, отказывается от всего, бросает семью, покупает лодку и отправляется грабить торговые суда. Главную роль в сериале сыграл Риз Дарби («Полет Конкордов»), также в актерском составе — Лесли Джонс («Черный список»), Фред Армисен («Портландия») и Кристиан Нэрн (исполнитель роли Ходора в «Игре престолов»).

«Рисуя с Джоном» (Painting With John, 2 сезон) — новые серии доступны в онлайн-кинотеатре в июле

Джон Лури продолжает свое шоу о том, как чувствовать искусство и весь этот мир. Второй сезон сериала «Рисуя с Джоном» предлагает зрителям еще больше историй из удивительной жизни художника и музыканта.