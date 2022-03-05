«Амедиатека» представила дайджест новинок марта 2022 года

Сериальные премьеры и документальные проекты

С 5 марта — «На взводе: Битва за Uber» (1 сезон)

История компании Uber, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах. В главных ролях — Джозеф Гордон-Левитт, Ума Турман и Хэнк Азария. Сериал «На взводе: Битва за Uber» основан на книге журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». В ней он рассказывает о становлении компании с момента ее основания в 2009 году. Главные вехи развития, взлеты и падения попытается отобразить и сериал. Шоураннерами проекта выступили авторы «Миллиардов» Брайан Коппельман, Дэвид Левиен и Беф Шактер. Режиссер — Аллен Култер.

С 5 марта — «Наш флаг означает смерть» (1 сезон)

Комедия про пиратов, спродюсированная Тайкой Вайтити. Режиссер также поставил пилот и сыграл роль легендарного пирата по прозвищу Черная борода. «Наш флаг означает смерть» — шуточный пересказ биографии Стида Боннета, известного аристократа XVIII века. В какой-то момент своей привилегированной жизни он очаровывается романтикой пиратских приключений, отказывается от всего, бросает семью, покупает лодку и отправляется грабить торговые суда. Главную роль в сериале сыграл Риз Дарби, также в актерском составе — Лесли Джонс, Фред Армисен и Кристиан Нэрн.

С 7 марта — «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» (1 сезон)

Спортивная драма, в основу которой легла книга Джеффа Перлмана. Сюжет переносит зрителей в Лос-Анджелес 1980 года и рассказывает историю успеха знаменитой баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и о людях, которые были к нему причастны. Адам Маккей выступил режиссером и продюсером пилотного эпизода. В ролях — Джон Си Райли, Куинси Исайя, Соломон Хьюз, Джейсон Кларк, Эдриен Броди, Габи Хоффманн, Трейси Леттс, Джейсон Сигел и другие.

С 16 марта — документальный мини-сериал «Восстание феникса»

Документальный фильм, рассказывающий про абьюзивные отношения актрисы Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») и музыканта Мэрилина Мэнсона. «Восстание феникса» — это личное высказывание Вуд о насилии. Она начала встречаться с Брайаном Уорнером (настоящее имя артиста), когда ей было 18, а ему далеко за тридцать. По словам актрисы, он изнасиловал ее прямо во время совместной работы над музыкальным видео, а также постоянно бил, унижал и занимался манипуляцией. В фильме Вуд расскажет, как она набралась смелости заявить об абьюзе публично (и вдохновить других жертв музыканта на аналогичные действия), а также стала активисткой, борющейся за права женщин. Премьера фильма состоялась на фестивале «Санденс».

С 18 марта — «Кокетка» (1 сезон)

Яркий сериал про создание первого эротического журнала для женщин. Сценарий к шоу написала Эллен Рапопорт, а в качестве режиссера выступила Рэйчел Голденберг. Лос-Анджелес, 1970-е. Джойс (Офелия Ловибонд), молодая и целеустремленная феминистка, объединяет свои усилия с издателем Дагом (Джейк Джонсон), чтобы создать первый журнал эротического содержания, ориентированный на женскую аудиторию. Исполнительным продюсером сериала выступил комедийный режиссер Пол Фиг.

С 25 марта — HALO (1 сезон)

Сериал, основанный на одноименной игре, но отходящий от канона. События шоу будет развиваться в собственной временной шкале (создатели называют ее Halo Silver). В центре истории — масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас. В жестокой войне человечество сдает позиции и последняя надежда на выживание — проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев. Главную роль Мастера Чифа исполнил Пабло Шрайбер, Кортану озвучила Джен Тейлор, чьим голосом персонаж говорил и в игре, а прототипа Кортаны, доктора Кэтрин Халси, сыграла Наташа Макэлхоун. Шоураннерами сериала выступили Кайл Киллен и Стивен Кейн.

С 25 марта — документальный сериал «Один идеальный кадр»

Необычный документальный сериал, вдохновленный синефильским аккаунтом в твиттере. Продюсером проекта выступила режиссер Ава ДюВерней. «One Perfect Shot» — это название аккаунта в твиттере, где публикуются знаковые или просто красивые кадры из разных фильмов. Так участники-режиссеры проекта в буквальном смысле заглянут в любимые кадры, а также расскажут, как у них проходит съемочный процесс, что их вдохновляет и где кроется подлинная магия кино.