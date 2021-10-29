«Амедиатека» анонсировала новинки ноября 2021 года

Документальный фильм и разнообразные сериалы

• C 1 ноября — документальный фильм 15 МИНУТ ПОЗОРА

Исполнительный продюсер Моника Левински и Макс Джозеф представляют документальный фильм о том, как Интернет и социальные сети влияют на современные методы публичного позора. Общаясь с людьми со всей территории США, которые подверглись публичной травле или кибер-преследованиям, авторы исследуют социальное поведение и влияние СМИ, психологов и политиков.

Левински, которая знает все о том, как за одну ночь превратиться из анонимного гражданина в центр скандала, раскрывает одну из самых насущных и нерешенных проблем современной жизни при помощи историй людей, которые знают ее лучше всего.

• С 1 ноября — «Фиби Робинсон: простите, Гарриет Табмен»

После поистине ужасного года актриса и продюсер Фиби Робинсон наконец вышла из карантина и готова вернуться на сцену. Привнося свой фирменный стиль подлинного исповедального юмора в свой первый в истории сольный стендап, Робинсон рассказывает о терапии, межрасовых свиданиях, общении с Мишель Обамой, старении после просмотра фильмов о гражданских правах и многом другом.

• С 5 ноября — «Староста класса» (1 сезон)

Ремейк комедийного сериала «Староста класса», который был чрезвычайно популярен в период с 1986 по 1991 год. Ремейк сериала будет развиваться по тому же сюжету, что и оригинал, рассказывая историю группы преуспевающих старшеклассников, которые сталкиваются со своей самой большой проблемой, учителем, который хочет, чтобы ученики поняли, что в жизни есть нечто большее, чем академическое превосходство. Продюсер — Билл Лоуренс, режиссер — Филл Льюис. Роли исполнили Изабелла Гомес, Хорхе Диас, Джоли Хоанг-Раппапорт, Криста Миллер.

• С 8 ноября — «Декстер: новая кровь»

«Декстер: Новая кровь» — продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу. «Декстер: Новая кровь» покажет подросшего сына главного героя, также в сериал вернется его сестра в исполнении Дженнифер Карпентер. Режиссер — Маркос Сига. В ролях — Алано Миллер, Дэвид Магидофф, Джулия Джонс, Майкл С. Холл.

• С 15 ноября — «Шершни» (1 сезон)

История о выживании любой ценой с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и звездой сериала «Сладкая горечь» Эллой Пернелл. Женская команда по футболу терпит крушение на самолете в дикой местности. Выжившие постепенно разбиваются на жестокие кланы, для которых нет никаких моральных рамок. «Шершни» — это захватывающий жанровый коктейль из фильма ужасов, драмы, триллера и детектива. Среди режиссеров сериала — Карин Кусама, поставившая культовый тин-хоррор «Тело Дженнифер».

• С 19 ноября — «Сексуальная жизнь студенток» (1 сезон)

HBO Max представляет сериала «Сексуальная жизнь студенток» с Полин Шаламе в главной роли. Сериал о бурной жизни американских студенток колледжа. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»). В центре истории — первокурсницы колледжа в Эссексе, чья взрослая жизнь только начинается. У каждой свой яркий характер, поэтому эмоциональных столкновений не избежать. Новые знакомства, новые впечатления и новые вызовы — как они справятся? Наблюдать за этим будет увлекательно. В ролях — Полин Шаламе, Амрит Каур, Рене Рэпп, Алья Скотт

• С 22 ноября — «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» (2 сезон)

Амбициозный спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе». Создатели обещают, что в новой главе захватывающей саги «продолжится путешествие одних из самых противоречивых героев». В центре сюжета окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. Вынужденный принять решение лишить жизни своего профессора Джабари Рейнольдса, Тарик обнаруживает, что все больше отдаляется от того, за что он боролся, защищая свою семью. Режиссеры — Эрнан Отаньо. В ролях — Ловелл Адамс-Грэй, Мэри Джей Блайдж, Пейдж Херд, Шэйн Джонсон.

• С 26 ноября — «8-битное Рождество» (1 сезон)

Юмористический и искренний взгляд на приключения из детства. Основанный на романе Кевина Якубовского 2013 года, сюжет сериала разворачивается в конце 1980–х годов в пригороде Чикаго и рассказывает историю десятилетнего Джейка Дойла (Уинслоу Фегли), который отчаянно хочет развлекательную систему Nintendo - и который доходит до абсурда в своей попытке ее получить. Режиссер — Майкл Даус

В ролях - Нил Патрик Харрис, Стив Зан, Уинслоу Фегли, Джун Дайан Рафаэль

• С 27 ноября — «Полезные советы от Джона Уилсона» (2 сезон)

Джон Уилсон продолжает свою искреннюю миссию самопознания, исследования и наблюдения, снимая на пленку жизнь своих соотечественников. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

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