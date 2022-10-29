«Амедиатека» анонсировала обновления библиотеки ноября 2022 года

Второй сезон «Белого лотоса», документальные проекты и многое другое

С 31 октября — «Белый лотос» (2 сезон)

Интриги, спа и непростительная роскошь — второй сезон сериала «Белый лотос» перемещает зрителей в жаркую Сицилию. На этот раз действие развернется в другом отеле сети, где богатые люди расслабляются настолько, что наружу вылезает вся их суть. К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис, также в актерском составе: Обри Плаза, Ф.Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. В качестве шоураннера и режиссера вновь выступил Майк Уайт.

В ноябре — «Йешильчам» (Yesilcam, 1 сезон)

Романтичное телепутешествие в Турцию времен 60-х — золотого века турецкого кинематографа, показанного глазами молодого амбициозного продюсера. Работающий в киностудии «Йешильчам», основанной еще при Османской Империи, он наслаждается карьерным успехом, пока однажды предательство делового партнера не ставит крест на профессиональном будущем героя. Теперь ему предстоит начать свой путь к вершине с нуля, а для этого придется создать настоящий шедевр.

В ноябре — «Первый и последний» (Deeply, 1 сезон)

Любовь главных героев этой романтической драмы длилась долгие годы. Их чувства ярко вспыхнули, когда они были молодыми ребятами, постепенно накалялись до предела, пока не достигла своего пика. Однако с годами взаимная нежность затерялась в повседневных делах, а от былых бурных страстей не осталось и следа.

С 1 ноября — мини-сериал «Менудо: Вечно молодые» (Menudo: Forever Young)

Документальный проект из четырех частей, рассказывающий о взлете и падении Menudo, одного из самых популярных бойз-бендов в истории Латинской Америки. «Менудо: Вечно молодые» напоминает о громком успехе музыкального коллектива из Пуэрто-Рико, а также радостях и соблазнах, с которыми столкнулись юноши. Однако за забитыми битком концертными площадками, многочисленными интервью и автограф-сессиями, толпами фанаток и привилегиями подающих надежды звезд скрывалась кошмарная тайна — менеджер команды позволял себе совершать в адрес подопечных ужасные, преступные вещи, сломавшие жизнь и психику молодых ребят.

С 1 ноября — спешл «Марлон Уайанс представляет: Хедлайнеры» (Marlon Wayans Presents: The Headliners)

Комедийный спешл, где Марлон Уайанс дает возможность показать себя сразу пятерым комикам. В проекте «Марлон Уайанс представляет: Хедлайнеры»знаменитый актер и комедиант прокладывает дорогу к сердцам зрителей для своих менее (пока) популярных коллег. Д.С. Эрвин, Тони Бэйкер, Шонте Уайанс (племянница Марлона), Сидни Кастилло и Эсау МакГроу — практически вся пятерка так или иначе сотрудничала с Уайансом на других проектах. За достаточно короткое время комики должны проявить себя максимально ярко и запомниться своими шутками аудитории.

С 4 ноября — документальный мини-сериал «Лоукантри: Династия Мёрдо» (Low Country: The Murdaugh Dynasty)

Документальный проект о наследии семьи Мёрдо, властной династии, несущей за собой смерть и разрушение. Это опасное семейство базировалось в регионе Лоукантри в Южной Каролине. Несколько поколений Мёрдо отвечало за местную судебную систему, участвуя в расследованиях преступлений, связанных с убийствами и коррупцией. Их мощное влияние рассыпалось в прах, когда выяснилось, что знаменитая «юридическая семья» замешана в обмане и мошенничестве.

С 9 ноября — документальный фильм «Привет, Уилли Мейс!» (Say Hey, Willie Mays!)

Документальная картина, рассказывающая о жизненном пути Уилли Мэйса, прославленного бейсболиста и символа борьбы с расовой сегрегацией в спорте. Начавший свою карьеру еще в 40-х, Мэйс дебютировал в темнокожих лигах, а затем стал ценным игроком профессиональных команд, участвовавших в первых телевизионных трансляциях бейсбольных матчей.

В ноябре — мини-сериал «Обещание Дьявола» (The Devil's Promise)

«Обещание Дьявола» — драма с элементами детективного триллера и фэнтези. Ради здоровья собственной жены, узнавшей от врачей о неизлечимой опухоли головного мозга, Ибрагим идет на крайние меры и заключает сделку с дьяволом по имени Иблис. Герой верит, что нечистая сила заберет его душу, когда его век на земле подойдет к концу, а значит, еще есть время насладиться счастливой жизнью с любимой. Однако после чудесного выздоровления супруги становится понятно, что коварный Иблис не всегда сдерживает слово и теперь требует возвращения долгов раньше срока.

В ноябре — «Рашаш» (Rashash, 1 сезон)

Основанный на реальных событиях, драматический триллер рассказывает историю жизни и падения опасного преступника — бандита, торговца запрещенными веществами и убийцы, терроризировавшего местное население в 70-х и 80-х. «Рашаш» — мини-сериал о коварном и жестоком человеке, которому долгое время удавалось избегать правосудия и умело скрывать следы своих злодеяний. Однако стражи порядка, твердо намеренные заключить преступника под стражу, уже взялись за это дело. Теперь им нужно собрать достаточно неопровержимых доказательств, чтобы злодей, повергающий в ужас мирных граждан, наконец оказался за решеткой.

В ноябре — «Комната 207» (Room 207, 1 сезон)

«Комната 207» — остросюжетный мистический триллер. Его действие происходит в 1968 году, в отеле, постояльцы которого то и дело жалуются на один и тот же номер. Если верить гостям заведения, комната 207 проклята, что подтверждается печальной статистикой: оставшиеся в ней нередко прощаются с жизнью. Впрочем, приземленный хозяин гостиницы отказывается верить в проклятия и считает происходящее чередой совпадений. Но комната, стены которой пропитаны злом, уже готова его переубедить.

С 17 ноября — документальный фильм «Повелитель света» (Master of Light)

Воссоединение с семьей после долгой разлуки — волнующее событие, особенно если последние десять лет вам пришлось провести в тюрьме. Герой документального фильма «Повелитель света», темнокожий живописец Джордж Энтони Мортон, был осужден за торговлю запрещенными веществами и долгие годы отбывал наказание за решеткой. В заключении он не только переосмыслил свое прошлое, но и вплотную занялся искусством: все свободное время он посвящал живописи, создавая шедевр за шедевром. Теперь он возвращается домой, чтобы предстать перед родными в новом свете и побороться за свое место в арт-индустрии, где доминируют белые.

С 18 ноября — «Сексуальная жизнь студенток» (Sex Lives Of College Girls, 2 сезон)

Комедия о тяготах и радостях молодости возвращается. Второй сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток» погружает в новые приключения соседок по общежитию — Кимберли, Уитни, Лейтон и Белы. Зрителей ждут попытки организовать в университете мужской стриптиз, нетривиальные способы разобраться с долгами по учебе, пылкие романы и исследование девушками собственной сексуальности.

С 24 ноября — документальный мини-сериал «Шак» (Shaq)

Откровенная история легенды спорта Шакила О’Нила. «Шак» — документальный проект, рисующий честный портрет культового баскетболиста. Он не только сделал головокружительную карьеру в спорте, но и стал настоящим феноменом в шоу-бизнесе. Сериал также расскажет об успехах Шакила в бизнесе и на телевидении. Коснется проект и личной жизни спортсмена: в частности, зрителю откроется много интересных деталей о детстве и воспитании этого удивительного человека, навсегда изменившего правила игры.

С 25 ноября — документальный фильм «С любовью, Лиззо» (Love, Lizzo)

Документальный фильм об американской рэперше, певице и актрисе Лиззо. Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя артистки) прославилась как исполнительница цепких и раскованных песен, где она исследует темы женской сексуальности, принятия себя и расовые вопросы. Картина прослеживает ее творческий путь: от подростковых начинаний до международной славы. Зрители узнают, что сформировало Лиззо как личность и артистку, каких трудов ей стоило забраться на вершину, а также смогут взглянуть на процесс создания песен и даже узнать немного о новом альбоме.

Уже в «Амедиатеке» — «Мальчики» (Boys, 1 сезон)

Драма про темную сторону молодости. Сериал «Мальчики» рассказывает историю группы юных парней, которые поют в церковном хоре, а в свободное время предаются запретным удовольствиям и занимаются саморазрушением. Так они сбегают из реальности, где не всегда приятно находиться. Когда умирает лучший друг главы братства, жизнь мальчиков переворачивается: их отношения проходят жесткую проверку на прочность. Кроме того, в город возвращается человек из прошлого, который также начинает влиять на события.

Уже в «Амедиатеке» — документальный фильм «Самая быстрая женщина на Земле» (The Fastest Woman on Earth)

Документальный фильм о необычной жизни профессиональной гонщицы и телеведущей Джесси Комбс. «Самая быстрая женщина на Земле» — честный портрет невероятной личности, которая поставила мировой рекорд скорости среди женщин. В августе 2019 года Комбс разогналась на реактивном автомобиле до 841,3 км/ч, но сразу же потеряла управление и вскоре погибла от удара головой. За свое достижение она заплатила слишком высокую цену, однако Джесси шла к своей цели твердо и упорно — именно этому дерзкому путешествию и посвящен фильм.

Уже в «Амедиатеке» — документальный фильм «Древо жизни: Нападение на синагогу в Питтсбурге» (Tree of Life: A Pittsburgh Synagogue Attack)

Документальный проект о трагическом инциденте, ставшим одним из самых крупных антисемитских нападений в истории Америки. 27 октября 2018 года был открыт огонь в синагоге Питтсбурга. Одиннадцать человек погибло во время молитвы. Фильм «Древо жизни: Нападение на синагогу в Питтсбурге» основан на воспоминаниях оставшихся в живых, родственников погибших, а также местных жителей. Картина проливает свет на болезненную тему и тонко работает с коллективной травмой: уважая прошлое и пытаясь обезопасить будущее. Среди продюсеров ленты — Майкл Китон и Билли Портер.