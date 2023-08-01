Что смотреть в августе в онлайн-кинотеатре Amediateka

Шеф-повары, мафиози и телепроповедники

С 2 августа:

«Марокканская мафия», сериал, 1-4 сезоны

«Марокканская мафия» – криминальная сага о жизни картеля в Амстердаме, снятая по одноименному голландскому бестселлеру. Главные герои – Романо, Карандаш и Папа, трое друзей-мусульман марокканского происхождения. Они решают стать главарями криминального мира и планомерно идут к своей цели, не жалея никого на пути: жертвами их преступлений становятся как члены группировки, так и простые жители. Журналист Рейн де Ваард решает написать об их разборках книгу, но получится ли у него остаться сторонним наблюдателем и выйти живым из этой криминальной войны?

С 11 августа:

«Внутренняя кухня», мини-сериал

Головокружительная драма, где талант сталкивается с миром криминала. Главная героиня сериала «Внутренняя кухня», шеф-повар Адриана, строит карьеру и мечтает о мишленовских звездах. Однако ее жизнь круто меняется, когда она случайно связывается с организаторами подпольных игр в покер. Ее ресторан становится территорией вне закона, где в любой момент может произойти что угодно. Чувствуя, что она теряет контроль над собственной судьбой, Адриана пытается взять себя в руки и вступить в борьбу с криминальными силами, захватившими ее жизнь и работу.

Также в августе:

«Воин», 3-й сезон, серии с 7 по 10

Идея Брюса Ли, известного киноактера и мастера боевых искусств, так и не реализованная им при жизни, превращается уже в третий сезон сериала «Воин». Основное место действие – Сан-Франциско конца XIX века, в котором ведут междоусобную войну банды из Китая. В семейные разборки между братом Ах Самом и его сестрой Мэй Лин, которые стоят по разные стороны баррикад, вступают ирландские рабочие. Как обычно нас ждет множество кулачных боев и виртуозных полетов в стиле «уся», правительственный заговор и звезда боевиков Марк Дакаскос, который присоединился к актерскому ансамблю.

«И просто так», 2-й сезон, серии с 8 по 11

Сериал-сиквел «Секса в большом городе» вновь возвращается на экраны со вторым сезоном, главный лейтмотив которого: «Жизнь полна сюрпризов!». Кэрри делает очередную попытку начать жизнь по-новому и занимается записью подкаста. У нее случится новый виток отношений с ее бывшей любовью Эйданом, отцом троих детей на минуточку! Но получится у них вновь войти в ту же реку и не утонуть? Шарлотта и Гарри погружены в миллион сложностей, которые приносят им подросшие дети. И в воздухе так и витает немой вопрос – появится ли Саманта в новом сезоне, ведь в конце прошлого она согласилась в переписке увидеться с Кэрри!

«Праведные Джемстоуны», 3-й сезон, финальные эпизоды

Третий сезон «Праведных Джемстоунов» о семейке телепроповедников, которые на бога надеются, но карманы набивать пожертвованиями не забывают, даже не думает снижать градус абсурда. Зрителей снова ждут приключения комичных персонажей, путешествующих по разным штатам Америки. Глава клана, Илай, в исполнении блистательного Джона Гудмена, теряет надежду, что дети смогут достойно продолжить его дело. К тому же все больше симпатий среди верующих набирает новая религиозная группировка, которая питает тягу к оружию. Старший сын Джесси пытается завязать с автогонками, младший сын Кельвин ищет новые способы пополнить церковную казну, а дочь Джуди бросает всё и мчится куда-то в закат на огромном грузовике. Да уж, с этой семейкой явно не соскучишься!

«Монтекристо», мини-сериал

Международный хит — сериал, вдохновленный популярным романом Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Действие книги перенесено в наше время. Главный герой Алехандро в исполнении Уильяма Леви («Обитель зла: Последняя глава») является владельцем и основателем крупной технологической компании, но никто не знает ни подробностей из его жизни, ни источника стартового капитала. Как это обычно и бывает в бизнесе, конкуренты не дремлют и мечтают получить дело Монтекристо. Самый дерзкий и наглый из них, аристократ Фернандо Мондего, даже не подозревает, что за фальшивой личностью Алехандро скрывается человек, чью жизнь он разрушил много лет назад. Но главный герой вернулся и теперь не остановится ни перед чем в своем желании отомстить.