Новинки декабря онлайн-кинотеатре Amediateka

«Это Париж!» с Моникой Беллуччи, «Клан» с Эйданом Гилленом, «Шальные карты» и многое другое

Главные премьеры месяца – драмеди про кабаре «Это Париж!» с камео Моники Беллуччи и новые серии «Уроков китайского».

Кроме того, зрителей стриминга ждут экранизации бестселлеров Салли Руни «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями», а также шпионские детективы «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хью Лори и «Маленькая барабанщица» от режиссера Пака Чхан-ука с Флоренс Пью в главной роли и многое другое.

Уже на сервисе:

«Наму» (короткометражный, реж. Эрик О)

В центре повествования находится максимально личная и трогательная история жизни мужчины-художника – от момента рождения до самой смерти. Вдохновением для этой ленты стала история дедушки режиссера. Действие разворачивается на холме рядом с деревом, которое символизирует жизнь героя: на протяжении многих лет оно впитывало важные воспоминания – от детских игрушек до семейных портретов и других памятных предметов. Зрителей ждет путешествие по самым прекрасным и душераздирающим моментам человеческой жизни, созданное на стыке классической рисованной анимации и технологий виртуальной реальности.

«Мистер Кормен» (трагикомедия, реж. Джозеф Гордон-Левитт, Аврора Герерро)

Главного героя зовут Джош Кормен, он работает учителем в обычной школе Лос-Анджелеса. Педагогика – не предел его мечтаний, себя он видит, скорее, рок-музыкантом и в собственной спальне записывает будущие хиты, но что-то с ними пока не складывается. В личной жизни тоже всё ни шатко, ни валко, и даже друга настоящего нет рядом, чтобы поговорить по душам. Кажется, что мистер Кормен (так зовут его дети в школе) – самый что ни на есть среднестатистический человек, коим нет числа, однако у него есть заветная мечта и необычный внутренний мир.

«Из лучших побуждений» (драма, реж. Майкл Кейллор)

Эндрю и его супруга Никки семи силами сражаются за здоровье своей дочери Марни. Врачи утверждают, что девочка обречена и лучше позволить ей спокойно уйти из жизни. Но родители не хотят мириться с этой ситуацией и готовы пойти на всё, чтобы ребенок остался жив.

«Полиция Токио», 1-й и 2-й сезон (криминальный триллер, реж. Джозеф Владыка, Алан Пол, Киека Миядзаки и др.)

Криминальный нуар, основанный на реальных событиях, рассказывает о жизни американского репортера Джейка Адельштейна в Японии конца 1990-х. Он становится первым иностранным журналистом в популярной газете, где к нему сперва относятся крайне снисходительно, но постепенно амбиции героя приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом, словно не понимая, какая беда ему грозит. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло, снабжая его полезной информацией, но и сам получает много полезных сведений от наивного американца.



С 1 декабря:

МОЯ СОСЕДКА – ПРИЗРАК (романтическая комедия, реж. Эмили Тин)

Подросток по имени Коул переезжает в новую квартиру и встречает духа девушки из 1920-х годов по имени Беа. Она застряла в лимбе из-за магического кольца, которое надела перед тем, как неожиданно погибнуть в аварии. Коул давно перестал радоваться жизни из-за утраты отца, и Беа напомнила ему о силе воспоминаний и ценности жизни в моменте. Это нежная и трогательная история о том, как важно двигаться вперед, испытывая новые чувства и эмоции. Главному герою предстоит понять, что значит смириться с горем, балансируя между прошлым и настоящим.

С 2 декабря:

«Спектор» (документальный, реж. Дон Аротт, Шина М. Джойс)

Сериал о реальном преступлении, которое совершил Фил Спектор – легендарный американский продюсер, лауреат «Грэмми» и новатор в музыке, сотрудничавший с The Beatles, Тиной Тёрнер и Селин Дион. Его случайная встреча с актрисой и моделью Ланой Кларксон в феврале 2003 года привела к совершенно трагическим последствиям… Даже сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, долго не могли поверить, что этот уважаемый мужчина застрелил Лану, пустив ей пулю в голову: точно, хладнокровно и безумно жестоко. Неужели продюсер и правда убийца, или это был несчастный случай?

С 5 декабря:

«Нормальные люди» (мелодрама, реж. Леонард Абрахамсон, Хетти Макдональд)

Действие разворачивается в небольшом ирландском городке. Марианна – умная, богатая, но совершенно непопулярная девушка в школе, практически изгой. Коннелл — звезда футбольной команды и тайная любовь всех одноклассниц. Их случайная встреча приводит не просто к первой любви, а скорее к первой настоящей близости, которую они попробуют пронести через годы и сохранить во взрослом возрасте. Героев будут ждать болезненные расставания и трогательные примирения с совершенно непредсказуемым исходом их тайного романа.

C 6 декабря:

«Разговоры с друзьями» (мелодрама, реж. Леонард Абрахамсон, Лиэнн Уэлхэм)

Сериал о принятии себя, эмоциональных качелях и любовных приключениях, в которые оказались вовлечены Фрэнсис и ее лучшая подруга Бобби. Девушки знакомы еще со школьных лет, со временем у них сложился успешный поэтический дуэт. Однажды познакомившись с семейной парой – писательницей Мелиссой и актером Ником, – они попали в водоворот богемной жизни. Со временем героини начинают чувствовать с новыми знакомыми родство душ, которое превращает их в квартет единомышленников. Смогут ли они удержаться от непоправимых ошибок или упадут в них как в омут с головой?

С 7 декабря:

«Босх», 4-й, 5-й, 6-й, 7-й сезон (детектив, реж. Алекс Закржевский, Эрнест Р. Дикерсон, Патрик Кейди и др.)

Детективный сериал о жизни и работе сотрудника убойного отдела Иеронима Босха, который, как и его известный тезка-художник, видит перед собой все самые главные ужасы и пороки общества. Для простоты все зовут его Гарри, а сложностей в его жизни и так хватает. Дочка Мэдди мечтает пойти по его стопам, не понимая сложностей профессии, из всех коллег с ним может нормально общаться только напарник Джерри, а начальство плетет интриги и, возможно, само не очень чисто на руку. Неизвестно, к счастью или к несчастью, но у Босха появляется дело всей жизни. Речь идет о загадочном убийстве 13-летнего мальчика. Возможно, в Лос-Анджелесе объявился серийный маньяк!

С 10 декабря:

«Маленькая барабанщица», (криминальный, реж. Пак Чхан-ук)

Сериал рассказывает о британской актрисе по имени Чарли, которую вербует израильский шпион из Моссада по имени Гади Бекер, после чего она становится двойным агентом. В ходе шпионских перипетий Чарли предстоит использовать все свои актерские таланты, рискуя собственной жизнью. Остросюжетный триллер по одноименному роману Джона ле Карре, в котором главные герои идут на всё, чтобы защитить свои идеалы – пусть даже и ценой собственных жизней.

С 12 декабря:

«Клан», 1-й и 2-й сезон (триллер, реж. Дирмуд Гоггинс, Тесса Хофф, Феликс Томпсон и др.)

Криминально-драматический сериал, рассказывающий историю двух семей из Ирландии, втянутых в бандитские разборки. Фрэнк Кинселла убежден, что хоть деньги и решают многое, но знакомства открывают абсолютно все двери. Еще совсем немного усилий – и он обязательно найдет общий язык с самим Эймоном Каннингемом, крестным отцом всего Дублина. К тому же из тюрьмы выходит сын Фрэнка – Майкл, на которого у отца особые планы. Но когда ребенка Аманды Кинселла убивают из-за конфликта с бандой Каннингема, это заставляет женщину и ее близких вступить на тропу кровавой мести. Кто победит в схватке двух кланов?

С 16 декабря:

«Ночной администратор», 1-й сезон (триллер, реж. Сюзанна Бир)

Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает администратором в роскошном отеле, но его жизнь кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Пайн соглашается помочь разведке в слежке за международным бизнесменом, подозреваемым в создании преступного союза между сетью нелегальной торговли оружием и службами разведки. Чтобы приблизиться к этому опасному человеку, Пайн вынужден сам стать преступником и вести двойную жизнь, скрывая свои истинные намерения от коллег и близких. Он оказывается в смертельной игре, где доверие — роскошь, а каждый шаг может стоить ему жизни.

С 17 декабря:

«Шальные карты», 1-й сезон (триллер, реж. Джеймс Дженн, Винифред Джонг, Шон Пиллер и др.)

Отстраненный от должности детектива Эллис провел последний год на службе в морском патруле, в то время как Макс вела кочевой образ жизни, искусно обманывая всех, кто попадался ей на пути. Но судьба сводит их вместе, когда Макс неожиданно помогает Эллису раскрыть местное преступление. Теперь у них появляется шанс на искупление: мужчина может снова стать детективом, а девушка – избежать тюрьмы. Однако есть одно но: им предстоит работать в команде, используя свои уникальные навыки для раскрытия преступлений. Эллис полагается на привычные методы расследования, а Макс – на обаяние, интриги и хитроумные схемы, которые регулярно выводят героя из себя. Им обоим предстоит научиться доверять друг другу и, возможно, стать настоящими напарниками.

Скоро:

«Это Париж!» (драмеди, реж. Марк Фитусси)

Гаспар Бертилль, владелец кабаре-клуба «Весь Париж», потерявшего былую славу после ковида, решает уйти на покой и переехать в сельскую местность с женой. Сеть супермаркетов уже готова выкупить у него заведение, но всё же уважение к семейному делу (его отец много лет руководил кабаре) заставляет героя передумать и найти новых инвесторов. А еще к управлению жизнью Гаспара и его клубом рвутся две дамы – мать, бросившая семью ради карьеры танцовщицы в США, и мачеха, воспитавшая его как родного сына. Главному герою придется лавировать между амбициями своих артисток, у каждой из которых непростая судьба и путь на сцену, интересами бизнеса, собственными взглядами на жизнь и семейным долгом. А это задача не из легких, и не факт, что кабаре снова станет популярным!

Фото: кадр из сериала «Это Париж!»