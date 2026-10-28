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Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Автор: БК

28 октября 2026

"Улей", "Шершни", "Медовая ловушка"

В ноябре пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут герметичный детектив с элементами мистики и фольклора «Улей», заключительный сезон сериала «Шершни», приквел культового сериала «Убивая Еву» - «Медовая ловушка», а также многое другое.

С 1 ноября

«Школа медсестер» (драма) В восьмом главных героев вновь ждут сложные моральные дилеммы и драматические повороты. Пришла пора подводить итоги эксперимента, в котором мужчины стали работать в качестве младшего медицинского персонала наряду с женщинами. Анна чувствует, что уже способна быть кем-то большим, чем просто медсестрой, но врачи-мужчины испытывают смешанные чувства по этому поводу.

С 3 ноября

«Байки и убийство» (комедийный детектив) В дублинском доме престарелых медсестра Бриджит знакомится с новым сотрудником Полом. Когда один из пациентов выходит из комы и уверяет, что знает, где спрятано древнее кельтское золото, пара пускается на его поиски. Опасные авантюры, легенды о викингах. черный юмор и Эйдан Гиллен из «Игры престолов».

С 5 ноября

«Улей» (мистический детектив) Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. Когда исполнитель главной роли Марк срывается с высоты и погибает прямо на сцене, режиссер решает не отменять премьеру, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением. А главным вопросом становится, что произошло в театре на самом деле — несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения? В главных ролях

С 12 ноября

«Адюльтер» (драма) 15-летняя Джесс без памяти влюбляется в своего одноклассника Олли. Они буквально не могут оторваться друг от друга, подростковый роман развивается бурно. Случайное знакомство их родителей приводит к неожиданным последствиям. Двое взрослых людей тоже втягиваются в отношения, невзирая на то, что у них есть семьи. В главных ролях Доминик Купер и Ромола Гарай.

С 21 ноября

«Шершни» (драматический триллер). Заключительный сезон покажет, как изменились героини после пережитого в лесу. Спустя четверть века Шона все чаще решает проблемы силой, а Мисти и Таисса начинают всерьез опасаться бывшей подруги. Когда-то они вместе боролись за выживание, но теперь могут оказаться по разные стороны баррикад.

Российская премьера состоится одновременно со всем миром.

Также в ноябре:

«Медовая ловушка» (триллер, драма, комедия) Приквел культового сериала «Убивая Еву». Восточный Берлин, 1982 год. Британская разведчица Марта работает под прикрытием в городе, где любая ошибка может стоить ей свободы. По следу иностранных агентов идет Фридрих Бауман — новый глава контрразведки Штази, которому лучше не попадаться на глаза. Ситуацию осложняет появление Аарона Ниланда — самоуверенного и чертовски обаятельного агента ЦРУ, который тоже скрывается под чужим именем. Вскоре Марта оказывается в любовном треугольнике, где чувства тесно переплетены с интересами враждующих разведок.

«Остров сокровищ» (приключения). 16 ноября финал первого сезона истории про юного Джима Хокинса, который оказался среди пиратов, для которых золото важнее любых обещаний.

Фото: кадр из сериала «Улей»

 

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