«Амедиатека» рассказала о главных релизах мая 2022 года

Дилогия «Брат», эпизоды популярных сериалов и многое другое

С 2 мая — День с Гарри Поттером

Ежегодно фанаты со всего мира отмечают 2 мая Международный день Гарри Поттера. Предлагаем также провести этот день в мире волшебников: все фильмы из серий ГАРРИ ПОТТЕР и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, а также специальный эпизод ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, доступны в онлайн-кинотеатре Амедиатека.

С 11 мая — День с Данилой Багровым

11 мая 2000 года на экраны российских кинотеатров вышел фильм Алексея Балабанова БРАТ 2 с Сергеем Бодровым в главной роли. Оба фильма — БРАТ и БРАТ 2 — можно посмотреть в Амедиатеке.

Ужк в Амедиатеке — «Анатомия страсти» (18 сезон)

Восемнадцатый сезон сериала не обошелся без перестановок в актерском составе. Проект покинул Грег Джерманн, сыгравший доктора Томаса Корасика. Однако в сериале снова появится Эддисон Монтгомери в исполнении актрисы Кейт Уолш. Эта героиня долгое время была постоянным персонажем шоу и даже получила собственный спин-офф «Частная практика». В восемнадцатом сезоне Эддисон Монтгомери появится в качестве нового наставника для ординаторов.

Уже в Амедиатеке — «Пожарная часть 19» (5 сезон)

Пятый сезон сериала «Пожарная часть 19» приготовила зрителям кроссовер со своим «прародителем», медицинской драмой «Анатомия страсти». К радости преданных фанатов вселенной, придуманной Шондой Раймс, сюжет обоих шоу в нескольких эпизодах будет общим. Тема пандемии коронавируса не обошла сериал стороной, а также создатели обещают много сюрпризов.

Сериалы на майские выходные:

Уже в Амедиатеке — «Любовники»

Одна из главных мелодрам современного телевидения. Ноа (Доминик Уэст) — писатель-неудачник, когда-то опубликовавший дебютный роман, но теперь мучительно сочиняющий следующий. Жизнь героя состоит из преподавания, воспитания четверых детей и неудачных попыток заняться сексом с женой (Мора Тирни). Отправившись на отдых с семьей, он встречает официантку Элисон (Рут Уилсон), когда-то пережившую гибель сына. Их пронзительный и разрушительный роман показан с двух точек зрения — его и ее.

Уже в Амедиатеке — «Атланта»

Два двоюродных брата покоряют рэп-сцену Атланты, чтобы измениться к лучшему и помочь своим близким. Один мечтает поправить свое положение после отчисления из вуза, а другой озабочен творчеством и попытками порвать с нелегальным заработком. Хотя родственниками движут разные мотивы, успех в хип-хопе мог бы решить проблемы обоих братьев. Одну из главных ролей в сериала «Атланта» исполнил Дональд Гловер, известный многим как рэпер Childish Gambino.

Уже в Амедитеке — «Сплетница»

Легендарная драма о жизни студенток и студентов престижной частной школы на Манхэттене. Сериал, сделавший звездой Блейк Лайвли, в конце нулевых был эталоном глянцевой мелодрамы о богатых и красивых. За отношения главных героев переживали больше, чем за свои. Наряды школьных модниц и модников разбирали на цитаты. В 2021 году HBO Max приготовил ребут «Сплетницы».

Уже в Амедитеке — «Красавцы»

После удачного дебюта в кино начинающий актер Винсент Чейз (Эдриан Гренье) вместе со своей командой переезжает в Калифорнию. Завоевывать Голливуд Винсенту помогают Эрик «И» Мерфи (Кевин Коннолли) – лучший друг и помощник, Джонни «Драма» Чейз (Кевин Диллон) – старший брат Винсента, который также выступает в качестве его личного повара и тренера, Сэл «Черепаха» (Джерри Феррара) – личный помощник и водитель и Ари Голд (Джереми Пивен) – агент Винса. «Красавцы» покажут, что этой компании море по колено — без сомнений, к Винсу скоро придет настоящая слава.

Уже в Амедитеке — «Единорог»

Американский актер Уолтон Гоггинс солирует в комедийном сериале «Единорог». По сюжету группа друзей помогает Уэйду (собственно, Гоггинс) вернуться к нормальной жизни после смерти жены. Теперь Уэйд — немного потерянный и совершенно неумелый отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей. К изумлению Уэйда, он очень популярен среди женщин. Его друзья объясняют это тем, что он идеальный парень-одиночка — так называемый «единорог»: работящий, привлекательный и с отличной репутацией. Окружающие поддерживают героя и надеются, что он снова обретет счастье, и вот Уэйд и его исцеленное сердце, кажется, действительно снова готовы полюбить.

Уже в Амедитеке — «Рисуя с Джоном»

Безумный документальный проект Джона Лури — культового художника, музыканта (группа The Lounge Lizards) и актера (играл в ранних фильмах Джима Джармуша и Вима Вендерса). В 2006 году его картину «Bear Surprise» подхватили на сайте Dirty.ru, и так родился знаменитый мем «Превед, медвед!». Сам Лури последние 20 лет провел преимущественно дома: он страдает болезнью Лайма, кроме того, долгое время его одолевал сумасшедший фанат. Этот сериал он задумывал как «образовательный», однако проект вышел из-под контроля — в лучшем смысле.

Подборка шоу с короткими сериями, которые можно взять с собой в дорогу и успеть посмотреть весь эпизод за 20-30 минут.

Уже в Амедитеке — «Клиника»

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

Уже в Амедитеке — «Друзья»

Легендарный сериал, ставший эталоном тв-комедии на годы вперед. «Друзья» — настоящий народный хит, который любят и помнят до сих пор. Три парня, три девушки, у всех — свой характер и своя удивительная судьба. Они проносят трогательную дружбу сквозь года, постоянно проверяя ее на прочность.

Уже в Амедитеке — «Секс в большом городе»

Кэрри, Саманта, Шарлотта и Миранда, их повседневная жизнь в Нью-Йорке, встречи и расставания, трудовые будни в офисе и элегантные коктейльные вечеринки. Бытовые проблемы и поиск ответов на вечные вопросы. Секс, карьера, дружба, дети, и конечно - любовь.

Уже в Амедитеке — «На дне»

Культовая черная комедия с шутками на грани дозволенного. Кенни Пауэрс — звездный игрок Главной лиги бейсбола, обладатель скверного характера и огромного эго, не мыслящий жизни без алкоголя, наркотиков и допинга. Но он вынужден оставить большой спорт и переехать в родные пенаты. Так в местной школе появляется звездный физрук. И у него две глобальные цели — вернуть карьеру и бывшую подругу. Естественно, без отказа от любимых дурных привычек.

Уже в Амедитеке — «Полезные советы Джона Уилсона»

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона из самого сердца США. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. «Полезные советы от Джона Уилсона» — полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

Уже в Амедитеке — «Белая Ворона»

В центре сюжета молодая афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Однако внешне легкомысленное шоу ставит непростые вопросы: как прямолинейно формулирует их сама Рэй, сложность и неизбежность «быть черным» и что значит, когда ты не вписываешься в это определение.

Уже в Амедитеке — «Город Хищниц»

Как устроить свою жизнь разведенной женщине в возрасте в небольшом городке Флориды, главной достопримечательностью которого является футбольная команда местного колледжа, матчи которой собирают неимоверное количество одиноких женщин бальзаковского возраста, ищущих себе парней помоложе?

Уже в Амедитеке — «Вице-президент»

Остроумный рассказ о Селине Майер, занимающей второй по значимости политический пост в США. Впрочем, ее амбиции столь сильны, что она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, неожиданно судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.

Уже в Амедитеке — «Девочки»

Комедия о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Автор идеи, сценарист, продюсер, режиссер и исполнительница главной роли – 26-летняя Лина Данэм – рассказывает о себе всю правду, без прикрас, каблуков и макияжа. Очевидно, такой и должна быть Кэрри Брэдшоу нашего времени. «Девочки» рисуют беспощадно честный портрет поколения миллениалов.