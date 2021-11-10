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АПКиТ обновил регламент получения премии

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Ассоциация уточнила порядок подачи заявки на участие

Согласно обновленному регламенту, жюри X Премии АПКиТ будет рассматривать только те сериалы и фильмы, на которые подадут заявку на участие в конкурсе кинокомпании-производители, анимационные студии, телеканалы-вещатели и онлайн-видеосервисы. При этом нужно обозначить, в каких номинациях проекты претендуют на награду. АПКиТ вводит новое условие, чтобы в ходе голосования в фокус внимания жюри гарантировано попадали все достойные работы.  

До 10 декабря на сайте АПКиТ подаются заявки на участие в конкурсе премьерных проектов, показ которых состоялся в 2021 году в период с января по ноябрь. Заявки по релизам в декабре — до 31-го декабря: https://www.rusproducers.com/award2022.

На Премию АПКиТ могут выдвигаться проекты, вышедшие в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, или на онлайн-видеосервисах на территории РФ. Хронометраж одного эпизода должен быть не менее 22 минут, данное условие не распространяется на анимационные сериалы. Кроме того, обязательным является, чтобы все серии проекта были показаны в 2021 году. Анимационные сериалы, а также полнометражные фильмы участвуют в одноименных номинациях.

Лонг-лист претендентов на X Премию АПКиТ Ассоциация продюсеров опубликует в январе. Церемония вручения Призов состоится в марте 2022 года

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