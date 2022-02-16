Александр Роднянский рассказал о новых проектах компании AR Content

Продюсер поработает над двумя экранизациями и фантастическим триллером

Продюсер Александр Роднянский рассказал на Европейском кинорынке о сериалах, над которыми сейчас работает его компания AR Content. Один из них — международный проект с рабочим названием «Допрос президента» (Debriefing the President), основанный на книге «Выслушивая президента: допрос Саддама-Хусейна» бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона. Режиссером сериала выступит Зиад Дуэри. Ранее проект анонсировался как полнометражный фильм, но будет снят в формате мини-сериала.

Еще одна экранизация – сериал «Псоглавцы» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Главный герой – историк-домосед, предпочитающий стабильность любым переменам. Он вынужден отправиться в отдаленную деревню на поиски своей пропавшей девушки, исчезновение которой оказывается лишь первым в череде таинственных событий, начавшихся в 17-ом веке вокруг загадочной фрески с изображением Псоглавца.

В линейку новых проектов также вошло «Светлое будущее». Действие происходит в 2050 году. В мире бушует бесконечно мутирующий вирус. В Санкт-Петербурге проводится масштабный эксперимент: создание пространства абсолютной санитарной безопасности. Город разделен на три зоны со строго ограниченным движением между ними, согласно статусу граждан – привитые дорогой и эффективной вакциной живут в зеленой зоне, привитые стандартной – в оранжевой, а те, кто не привит вовсе – в красной. Жизнь в «зеленой зоне» лишена каких-либо ограничений, это пространство абсолютной безопасности. И именно за ощущением гарантированной защищенности от заразы в Санкт-Петербург съезжаются люди со всего мира. Город в пространстве сериала – это «северный Гонконг», где вместе живут русские, китайцы, корейцы, американцы, европейцы. Одного из главных людей города, директора крупнейшей фармацевтической компании убивают – в преступлении обвиняется хирург, девушка русско-китайского происхождения. Но следователь быстро понимает, что дело сложнее, чем кажется…

Ранее стало известно, что компания Александра Роднянского AR Content запускает исторический сериал «Хан». Партнером на стадии девелопмента стала корпорация Fox Entertainment – подробности сделки, включающей покупку телевизионных прав для показа в США, не разглашаются.