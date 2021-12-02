Asia TV Forum & Market начал работу в онлайн-формате

Деловая программа, встречи и конференция пройдут до 3 декабря

Крупнейший рынок аудиовизуального контента в азиатском регионе Asia TV Forum & Market (ATF) начал свою работу онлайн. Россию на рынке представят 20 компаний. Среди них — 16 московских компаний, которые примут участие в объединенном стенде российского контента Russian Content Worldwide в рамках бизнес-миссии Московского экспортного центра (МЭЦ). Оператором выступила компания Роскино.

Официальное открытие рынка состоялось 1 декабря в Сингапуре в очном формате, а деловая программа, встречи и конференция пройдут онлайн с 1 по 3 декабря на специальной диджитал-платформе ATF Online+. В фокусе деловой программы ATF — наиболее востребованные форматы в странах Азии, новинки контента, технологии виртуального производства. В рамках конференции состоятся эксклюзивные выступления представителей Amazon Studios, BBC Studios, MediaCorp, Epic Games, iQIYI, MBC, Tape Consultancy и других лидеров индустрии.

Россию на рынке представят телеканал НТВ, телекомпания «Первый ТВЧ», кинокомпания СТВ и анимационная студия Animaccord. На стенде РОСКИНО в рамках бизнес-миссии МЭЦ примут участие All Media Company, «Амекс медиа», Art Pictures Distribution, Digital Television Russia, «ГПМ РТВ», продюсерская компания «Игмар», more.tv, «ОДИН-МЕДИА», «Совтелеэкспорт», Russian World Vision, «Спутник Восток Продакшн», Star Media, «Пятый канал», анимационные студии «Союзмультфильм», «Паровоз» и Wizart Animation.

Телеканал НТВ представит новый сериал «Киллер», который до премьеры уже заинтересовал мировых дистрибьюторов и онлайн-площадки. В центре сюжета — история мести бывшего детектива за смерть своего партнера и несправедливость, из-за которой он оказался за решеткой. Телеканал покажет азиатским партнерам документальный проект «Анна» о всемирно известной оперной певице Анне Нетребко и спортивную драму «Мастер» об истории гоночной команды «КАМАЗ-мастер»

Кинокомпания CTB представит сразу несколько проектов: военный боевик СВОЯ ВОЙНА, приключенческий фильм КОНЕК-ГОРБУНОК, анимационные проекты ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ, права на который уже приобрели в США, Германии, Южной Кореи, Франции и других регионах. За время работы на ATF студия планирует найти новых партнеров для полнометражных фильмов, а также дистрибьюторов для дошкольных сериалов «Лунтик» и «Барбоскины на даче» в Азии.

Анимационная студия Animaccord с мультсериалами «Маша и Медведь» и «Фееринки» находится в поисках долгосрочных партнеров для расширения присутствия брендированного контента на азиатских рынках.

«Азия — один из самых перспективных регионов как с точки зрения экономики в целом, так и в отношении дистрибуции контента. Азиатский рынок неоднороден, у каждой страны — свои культурные особенности, которые необходимо учитывать при упаковке продукта, взаимодействии с партнерами и ведении бизнеса. Поэтому участие в рынках и конференциях, посвященных Азии, стратегически важно для тех, кто хочет выходить на азиатские регионы и налаживать новые контакты. В этом году на ATF будут участвовать 20 компаний из России, которые представят как готовый контент, так и проекты для ко-продукции, ведь именно совместное производство — одна из наиболее доступных точек входа на азиатский рынок», — комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании Экспоконтент.