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В Санкт-Петербурге откроется выставка-путешествие по творчеству Алексея Балабанова

Автор: БК

14 сентября 2022

Экспозиция начнет работу 13 октября

13 октября в Санкт-Петербурге откроется первая выставка-ретроспектива, которая проведет зрителей по миру Алексея Балабанова.

Проект объединит фильмы режиссёра, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю, а также расскажет о создании картин, ставшими отражением эпохи, — БРАТ, ГРУЗ 200, ЖМУРКИ и Я ТОЖЕ ХОЧУ. В пространстве экспозиции будут представлены ученические работы режиссера для Свердловской студии документального кино, черновики сценариев и наброски идей.

Зрителей ждет полный осмотр фильмов ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ, КОЧЕГАР, МОРФИЙ, МНЕ НЕ БОЛЬНО и других, знакомство с неснятыми картинами (11 проектов), которые Алексей Балабанов оставил на различных уровнях проработки: КАМЕРА ОБСКУРА, СТАЛКЕР, ГЛИНЯНАЯ ЯМА, КОЖА и другие. Кульминация экспозиции – раздел, посвященный дилогии БРАТ.

Рассказчиками, ведущими зрителя по выставке, выступят братья Пётр и Фёдор Балабановы.

Организаторами проекта выступают кинокомпания СТВ и бюро Planet9. Выставка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

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