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Что смотреть на Beat Film Festival

Автор: БК

13 июня 2023

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В Москве продолжается XIV Beat Film Festival. Фестиваль документального кино о новой культуре сохраняет российскую прописку и одновременно остается частью мирового киноконтекста: на нем по-прежнему можно увидеть и обсудить свежие документальные хиты главных американских и европейских смотров, равно как и национальное кино. 

Эксперты БК рекомендуют посетить следующие показы:

КОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА (14 и 18 июня). Эта автобиографическая лента рассказывает о  звезде современного бразильского стрит-арта Эдуардо Кобре, одного из самых известных уличных художников планеты: его огромные яркие муралы можно увидеть в Лос-Анджелесе, Токио, Риме и в Сан-Паулу, где он родился и живет. 

МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК (15 и 18 июня). Свежая работа известного документалиста Марка Казинса – остроумное воскрешение мастера саспенса: Хичкок собственной персоной обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня.

ЛИНЧ/OЗ (13, 15, 16, 17 и 18 июня). Картина  исследует вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм – классическую голливудскую киносказку ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ. 

НАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА – ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР (14, 16, 17 и 18 июня). Фильм посвящен пионеру видеоарта и соратнику Джона Кейджа, который проложил дорогу языку современных медиа и цифровой культуре.

СНЫ ОТЕЛЯ ЧЕЛСИ (13, 14, 15, 17 и 18 июня). Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка. По списку его постояльцев и гостей можно писать историю американской культуры 60-х и 70-х: здесь жили Боб Дилан и Патти Смит, здесь Леонард Коэн встречался с Дженис Джоплин и сочинил об этом песню «Chelsea Hotel #2», здесь Энди Уорхол снимал звёзд своей «Фабрики» для фильма ««Девушки из “Челси”». Но все это в прошлом — девелоперы собираются превратить потрепанную легенду в очередной бутик-отель на Манхэттене…

Помимо этого, на фестивале представлена программа Best of Beat, которая  состоит из зрительских хитов прошлых лет. Это фильмы о великом финском архитекторе Алваре Аалто (ААЛТО), главном нью-йоркском клубе эпохи диско (СТУДИЯ 54), пионере электронной революции Лоране Гарнье (ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК), распорядителях ночной жизни Берлина (БЕРЛИНСКИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК), подпольных вечеринках в одной из самых репрессивных стран мира (РЕЙВ В ИРАНЕ) и истории бегового движения (БЕГ – ЭТО СВОБОДА).

Фестиваль также пройдет в онлайн-формате: в дни Beat Film Festival на «Кинопоиске» можно будет увидеть фильмы МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОКЛИНЧ/OЗНАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА – ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОРИ ДАЛ ИМ БОГ ДРАМ-МАШИНУTHE ZOMBIES: ОДЕРЖИМЫЕ МЕЧТОЙКОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКАБОЛЬШЕ СВЕТАРАЙ.

С полным списком показов можно ознакомиться на сайте. Там же можно приобрести билеты. XIV Beat Film Festival продлится до 18 июня. 

Фото: кадр из фильма МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК

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