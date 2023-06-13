Что смотреть на Beat Film Festival

Эксперты БК рекомендуют

В Москве продолжается XIV Beat Film Festival. Фестиваль документального кино о новой культуре сохраняет российскую прописку и одновременно остается частью мирового киноконтекста: на нем по-прежнему можно увидеть и обсудить свежие документальные хиты главных американских и европейских смотров, равно как и национальное кино.

Эксперты БК рекомендуют посетить следующие показы:

КОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА (14 и 18 июня). Эта автобиографическая лента рассказывает о звезде современного бразильского стрит-арта Эдуардо Кобре, одного из самых известных уличных художников планеты: его огромные яркие муралы можно увидеть в Лос-Анджелесе, Токио, Риме и в Сан-Паулу, где он родился и живет.

МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК (15 и 18 июня). Свежая работа известного документалиста Марка Казинса – остроумное воскрешение мастера саспенса: Хичкок собственной персоной обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня.

ЛИНЧ/OЗ (13, 15, 16, 17 и 18 июня). Картина исследует вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм – классическую голливудскую киносказку ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ.

НАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА – ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР (14, 16, 17 и 18 июня). Фильм посвящен пионеру видеоарта и соратнику Джона Кейджа, который проложил дорогу языку современных медиа и цифровой культуре.

СНЫ ОТЕЛЯ ЧЕЛСИ (13, 14, 15, 17 и 18 июня). Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка. По списку его постояльцев и гостей можно писать историю американской культуры 60-х и 70-х: здесь жили Боб Дилан и Патти Смит, здесь Леонард Коэн встречался с Дженис Джоплин и сочинил об этом песню «Chelsea Hotel #2», здесь Энди Уорхол снимал звёзд своей «Фабрики» для фильма ««Девушки из “Челси”». Но все это в прошлом — девелоперы собираются превратить потрепанную легенду в очередной бутик-отель на Манхэттене…

Помимо этого, на фестивале представлена программа Best of Beat, которая состоит из зрительских хитов прошлых лет. Это фильмы о великом финском архитекторе Алваре Аалто (ААЛТО), главном нью-йоркском клубе эпохи диско (СТУДИЯ 54), пионере электронной революции Лоране Гарнье (ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК), распорядителях ночной жизни Берлина (БЕРЛИНСКИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК), подпольных вечеринках в одной из самых репрессивных стран мира (РЕЙВ В ИРАНЕ) и истории бегового движения (БЕГ – ЭТО СВОБОДА).

Фестиваль также пройдет в онлайн-формате: в дни Beat Film Festival на «Кинопоиске» можно будет увидеть фильмы МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК, ЛИНЧ/OЗ, НАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА – ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР, И ДАЛ ИМ БОГ ДРАМ-МАШИНУ, THE ZOMBIES: ОДЕРЖИМЫЕ МЕЧТОЙ, КОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА, БОЛЬШЕ СВЕТА, РАЙ.

С полным списком показов можно ознакомиться на сайте. Там же можно приобрести билеты. XIV Beat Film Festival продлится до 18 июня.

Фото: кадр из фильма МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК