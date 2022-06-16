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Beat Film Festival объявил национальную программу смотра

Автор: БК

16 июня 2022

В этом году в конкурс отобраны 14 фильмов, еще 4 работы будут показаны вне конкурса

В этом году в программу Национального конкурса вошло рекордное количество работ — 14 фильмов, еще 4 картины вошли во внеконкурсную программу. Всего в этом годы было подано более чем 300 заявок.

Смотр пройдет с 19 июня по 3 июля 2022 года.

В конкурс вошли:
• «Куда мы едем?» Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, получившее два приза на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.
• «Асмарал» Николы Пророкова — фильм, посвященный московскому футбольному клубу из 90-х, чья короткая, но яркая история рифмуется с турбулентностью эпохи.
• «Зал» Полины Свеженцевой —  еще один взгляд на уходящую спортивную натуру — о жизни боксерского клуба «Торпедо» после сноса его дома, легендарного одноименного стадиона в Москве.
• «Прометей. Поэма казанского огня» Дидара Оразова — вдохновенный рассказ об уникальном казанском конструкторском бюро, чьи специалисты в 60-х и 70-х годах стали первопроходцами медиа-арта.
• «Ужасное кино: краткая история российского трэш-хоррора» Максима Полтавченко — док, показывающий других энтузиастов вне мейнстрима, российских режиссеров малобюджетных хоррор-фильмов.
• «Дикого кайф» Маргариты Захаровой — история юного рэпера Тимура, прикованного к инвалидному креслу. 

Блок короткого метра «Инициатива»:
• «Рваные одежды» Лены Копцевой — еще одна история о том, как рэп становится спасением в непростой ситуации: ее герой Леха живет в ночлежке и решает записать рэп-трек для бывшей жены. 
• «Выход через Юрту» Александры Суворовой — лента о бурятских стрит-арт-художниках. 
• «Низкое искусство» Игоря Вермана — док о двух арт-панках, художниках Frankenchain и Кирилле Бурыгине, знакомых публике по оформлению проектов московского бара Underdog. 
• «Перспектива» — фильм о столичной фотостудии, объединившей в комьюнити фанатов пленочной фотографии.   

Блок короткого метра «Базис»:
• «Про снег» Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области. 
• «Как я стал бесермянином» — путешествие режиссера Саши Воронова по домам, лесам и снам жителей фино-угорской деревни. 
• «Ладно Хорошо, Пинега» Саши Кулак — гипнотический документальный мюзикл, сплетенный из плеска воды, лесных шорохов и обрывков песен из деревень на берегах реки Пинеги. 
• «Выход» призера «Санденса» Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественно красивая зарисовка о работе биолога в Арктике.  

Вне конкурса будут представлены:
• «ГЭС-2» Насти Коркии — фильм, который показывает, как на протяжении нескольких лет физически и концептуально строилась новая культурная институция в центре Москвы.
• «Весна» Филиппа Задорожного — документация песен о важном, камерный фильм-концерт десятка российских музыкантов в поисках новой точки опоры в сегодняшнем дне.
• «Помощь» братьев Синициных — роуд-муви об экспедиции команды одноименного благотворительного проекта во главе с его основателем, актером Никитой Кукушкиным, и звезды российского NFT-арта, художника Степана Brickspacer в Нижний Новгород.
• Сonvivencia Пабло Рохаса — портрет сообщества самого дикого и душевного подвала Москвы, бара Veladora.

В жюри Национального конкурса-2022 вошли режиссер Ладо Кватания, креативный продюсер Майя Кузина и сценаристка Юля Гулян. Общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, включая спецприз размером 150 тысяч рублей. Денежные призы за гран-при и специальное упоминание жюри составляют 100 и 50 тысяч рублей. Также агентство Eastwood Agency выберет фильм, которому поможет с международным фестивальным продвижением. 

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