Стали известны даты проведения региональной версии Beat Film Festival

В этом году показы состоятся в 15 городах России

Фестиваль Beat Weekend, который является региональной версией московского Beat Film Festival, в этом году пройдет с 5 по 16 октября в 15 российских городах.

В основную программу Beat Weekend вошли четыре хита Beat Film Festival этого года: фильм КУБРИК О КУБРИКЕ о самом загадочном режиссере XX века; МЫ БЫЛИ «ДЕТКАМИ» — о судьбе и славе героев культового фильма Ларри Кларка; АТЛАНТИДА — картина на стыке документального кино и современного искусства; ПОСМОТРИ НА МЕНЯ: XXXTENTACION — байопик рано погибшего рэпера Джасея Онфроя.

Также в программе будут представлены фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х (B-MOVIE: ШУМ И ЯРОСТЬ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ), подпольных вечеринках в современном Иране (РЕЙВ В ИРАНЕ) и художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския (БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ). Кроме того, на Beat Weekend будут показаны победители национального конкурса: КУДА МЫ ЕДЕМ? Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год; ПРО СНЕГ Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области; ВЫХОД Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественно красивая зарисовка о работе биолога в Арктике.

В день открытия Beat Weekend некоторые фильмы программы станут доступны на Кинопоиске по подписке.