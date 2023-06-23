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Платформа билайн ТВ представила новую линейку артхаусного кино

Автор: БК

23 июня 2023

В нее вошли картины Трюффо, Бергмана и Ханеке

Сервис расширил подборку в своей новой специальной коллекции. В ней представлено разнообразие артхаусных фильмов, настоящее сокровище для синефилов и любителей «кино не для всех»

Среди них Михаэль Ханеке, признанный мастер современного артхауса, его фильмография включает СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, БЕЛУЮ ЛЕНТУ, СКРЫТОЕ, ЛЮБОВЬ, доступные на платформе. 

Картины шведского режиссера Ингмара Бергмана заставят задуматься о смысле существования. На площадке зрители могут увидеть его шедевры, в том числе СКВОЗЬ ТЕМНОЕ СТЕКЛО, МОЛЧАНИЕ и ШЕПОТЫ И КРИКИ.

Франсуа Трюффо, яркий представитель французской Новой волны, снимал кино в уникальной стилистике, главный предмет его изучения – человеческие взаимоотношения. ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ, ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО и СКОРЕЙ БЫ ВОСКРЕСЕНЬЕ – вот некоторые из релизов классика на платформе.

Коллекция билайн ТВ «Авторское кино» предоставляет подписчикам возможность погрузиться в мир артхауса у них дома. Откройте для себя фильмы, которые будут вызывать в вас самые разные чувства — от восторга до смятения, от умиротворения до эмоционального потрясения.

Фото: кадр из фильма БЕЛАЯ  ЛЕЕНТА

 

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