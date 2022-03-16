Российские делегации и представители госорганизаций не смогут участвовать в Берлинском кинофестивале

Ранее аналогичное заявление выпустили представители Каннского смотра

Берлинский кинофестиваль не сможет принять российские делегации и представителей государственных институций из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фестиваля.

При этом организаторы смотра отказываются от бойкота всех российских фильмов.

Ранее с подобными заявлениями выступили организаторы Каннского фестиваля и смотра в Карловых Варах.