Российские делегации и представители госорганизаций не смогут участвовать в Берлинском кинофестивале
Автор: БК
16 марта 2022
Ранее аналогичное заявление выпустили представители Каннского смотра
Берлинский кинофестиваль не сможет принять российские делегации и представителей государственных институций из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фестиваля.
При этом организаторы смотра отказываются от бойкота всех российских фильмов.
Ранее с подобными заявлениями выступили организаторы Каннского фестиваля и смотра в Карловых Варах.
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