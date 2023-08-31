Берлинский кинофестиваль сменит руководство в следующем году

Министр культуры ФРГ Клаудия Рот объявила, что на место двух директоров придет один человек

Директора Берлинского кинофестиваля Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек покинут свои должности в следующем году. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В четверг, 31 августа, министр культуры ФРГ Клаудия Рот объявила о том, что Шатриан и Риссенбек покинут свои посты по окончании фестиваля 2024 года. На смену им придет новый человек, который будет назначен отборочной комиссией под ее руководством.

«В последние несколько месяцев мы много обсуждали этот вопрос, причем на самых разных уровнях, и пришли к выводу, что крупнейший кинофестиваль в будущем опять должен возглавлять один человек», – заявила она.

Рот также поблагодарила текущих директоров за их непростую работу, особенно во время пандемии.

Напомним, что тандем в 2020 году сменил на посту многолетнего директора смотра Дитера Косслика – тогда было принято решение взять сразу двух человек: Карло Шатриан стал художественным директором фестиваля, а Мариетте Риссенбек взяла на себя функции исполнительного директора.

Фото: официальный сайт смотра