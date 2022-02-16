Стали известны победители 72-го Берлинского кинофестиваля

Также российский фильм «Трэп» выиграл в конкурсе короткого метра

16 февраля завершилась основная часть 72-го Берлинского кинофестиваля. Жюри смотра во главе с председателем М. Найтом Шьямаланом выбрало победителем картину АЛЬКАРРАС Карлы Симон Пипо.

Список лауреатов :

«Золотой медведь» за лучший фильм — АЛЬКАРРАС (реж. Карла Симон Пипо)

Серебряный медведь за лучшую режиссуру — Клер Дени (ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЛЕЗВИЯ)

Приз жюри — ОДЕЯНИЕ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (реж. Наталия Лопес)

Гран-при жюри — ФИЛЬМ ПИСАТЕЛЯ (реж. Хон Сан-су)

Лучшая главная роль — Мельтем Каптан (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)

Лучшая роль второго плана — Лаура Басуки (РАНЬШЕ, СЕЙЧАС И ПОТОМ)

Лучший сценарий — Лайла Стилер (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)

Кроме того, картина ТРЭП Анастасии Вебер стал обладателем «Золотого медведя» в короткометражном конкурсе.