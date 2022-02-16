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Стали известны победители 72-го Берлинского кинофестиваля

Автор: БК

16 февраля 2022

Также российский фильм «Трэп» выиграл в конкурсе короткого метра

16 февраля завершилась основная часть 72-го Берлинского кинофестиваля. Жюри смотра во главе с председателем М. Найтом Шьямаланом выбрало победителем картину АЛЬКАРРАС Карлы Симон Пипо.

Список лауреатов

«Золотой медведь» за лучший фильм — АЛЬКАРРАС (реж. Карла Симон Пипо)
Серебряный медведь за лучшую режиссуру — Клер Дени (ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЛЕЗВИЯ)
Приз жюри — ОДЕЯНИЕ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (реж. Наталия Лопес)
Гран-при жюри — ФИЛЬМ ПИСАТЕЛЯ (реж. Хон Сан-су)
Лучшая главная роль — Мельтем Каптан (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)
Лучшая роль второго плана — Лаура Басуки (РАНЬШЕ, СЕЙЧАС И ПОТОМ)
Лучший сценарий — Лайла Стилер (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)

Кроме того, картина ТРЭП Анастасии Вебер стал обладателем «Золотого медведя» в короткометражном конкурсе.

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