Большой фестиваль мультфильмов начнет работу 27 октября

В рамках смотра будут показаны более 350 проектов

С 27 октября по 7 ноября в Москве пройдет XVI Большой фестиваль мультфильмов. Площадками смотра в этом году станут: сеть кинотеатров КАРО, сеть кинотеатров Москино, Филармония-2, кинотеатр «Иллюзион», ГЭС-2, Третьяковская галерея. Онлайн-версия фестиваля пройдет на платформе multfest.online и будет доступна по всей России.

В конкурсный блок этого года входит большой международный раздел, который включает программы авторского короткометражного кино, студенческие фильмы, фильмы для детей и подборки сериалов для детей и взрослых. Всего в программе участвуют более 350 мультфильмов из 50 стран. Российский национальный конкурс будет состоять из подборок профессиональных и студенческих фильмов, а также экспериментальных короткометражек.

В этом году в программе БФМ заявлено более 10 полных метров. Фильм открытия — ОСТРОВ Анки Дамиан, современная и ироническая версия истории о Робинзоне Крузо. Ещё две полнометражных премьеры этого года в программе БФМ – абсурдистская и печальная картина МНОЖЕСТВО СЕВЕРОВ японского режиссера Коджи Ямамуры и СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА И РАДУЖНАЯ РЫБА — анимадок об истории своей семьи молодого китайского режиссера-экспериментатора Лей Лея. Еще один китайский фильм — ТАНЕЦ ЛЬВА, рассчитаный на подростков и взрослых. Еще две премьеры для детей — французская картина ПРИНЦЕССА ДРАКОНОВ про малышку, воспитанную в семье драконов, и бразильская ТАРСИЛИНЬЯ В МИРЕ КРАСОК про девочку, отправившуюся искать пропавшие воспоминания мамы. Также в программе БФМ будут показаны два российских полнометражных фильма — ФИННИК Дениса Чернова и КОЩЕЙ. НАЧАЛО Андрея Колпина.

Внеконкурсная панорама будет состоять из подборок международных проектов, российских новых мультфильмов и иранской анимации для взрослых.

В этом году героем программного блока, посвященного анимационной звезде, станет действующий режиссер и педагог Леонид Шмельков. На фестивале будет показана ретроспектива фильмов Шмелькова, а также специальная подборка работ его учеников. Также в рамках смотра состоится встреча с режиссером.

Кроме того, БФМ вновь собрал подборки анимадока и специальную программу «Только для женщин» — всерьез и с юмором рассказывающая о проблемах, касающихся женщин, их жизни, их интересов, их прав и их борьбе.

На БФМ пройдёт также традиционная публичная лекция Юрия Борисовича Норштейна о том, как анимация может помогать людям, ищущим, на что опереться.

Еще в рамках фестиваля состоится Ночь анимации — шестичасовой нон-стоп лучшей зарубежной короткометражной анимации.