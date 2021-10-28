Большой фестиваль мультфильмов начинает работу во всемирный день анимации

Смотр пройдет в онлайн- и офлайн-форматах

С 28 октября по 8 ноября на платформе multfest.online Большой фестиваль мультфильмов покажет онлайн 350 авторских мультфильмов со всего мира. Посетители платформы смогут принять участие более чем в 20 конференциях с российскими и зарубежными участниками конкурсной программы, которые проведут программные директора БФМ Дина Годер и Маша Терещенко.

Привычная офлайн-версия фестиваля в кинотеатрах и на других площадках Москвы пройдет с 1 по 15 декабря. Для зрителей подготовлена программа премьер полнометражных мультфильмов из Франции, Нидерландов, Чехии и Японии. Также планируется провести ряд встреч с художниками-аниматорами, лекцию Юрия Борисовича Норштейна о куклах, мастер-классы и другие события.

Что касается онлайн-программы фестиваля, то у зрителей есть возможность купить доступ ко всем программам онлайн за 890 рублей до 2 ноября и за 590 рублей со 2 по 8 ноября. Для профессионалов в области анимации, студентов, многодетных семей и инвалидов предусмотрены льготные билеты. По абонементу мультфильмы можно смотреть из любой точки России. Более 30 мультфильмов, созданных на самых известных российских студиях, можно будет увидеть на платформе бесплатно после регистрации.

Конкурсная программа

Вот уже второй год фестиваль не только показывает мультфильмы зрителям, но и организовывает анимационный конкурс. В этом году конкурса целых два – международный и национальный, каждый из которых судит отдельный профессиональный состав жюри. Из более полутора тысяч заявок со всего мира экспертный совет отобрал две сотни лучших: все эти фильмы российские зрители смогут посмотреть на фестивале и поболеть за победу своих фаворитов в конкурсе. В конкурсной программе есть несколько номинаций: студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей и, конечно, профессиональные фильмы. Фестиваль гордится тем, что в рамках профессиональной программы сможет показать зрителям работы звезд анимации мирового уровня.

Полный метр

В специальном блоке, приуроченном к пятнадцатилетию фестиваля, будет показано десять полнометражных фильмов самых разных жанров – от документальной анимации до музыкальных фантазий, больше всего полюбившихся зрителям и организаторам БФМ за 15 лет. Все эти фильмы – лауреаты множества премий, и многие из них не увидеть нигде, кроме как на фестивале.

Спецпрограммы

На фестивале запланированы две программы документальной анимации. Последние годы БФМ неизменно составляет документальную программу: этот новаторский жанр набирает все большую популярность, а художники, работающие в нем, получают все больше премий. К примеру, фильм «Воспоминание, воспоминание» французского режиссера Бастьена Дюбуа по воспоминаниям его дедушки об алжирской войне уже номинирован на премию «Сезар». БФМ покажет фильм Дюбуа в составе документальной программы «Личные истории». Вторая документальная программа – «То, что нас тревожит» – посвящена таким актуальным темам, как экология, миграция, бездомность и прочее. «За забором» – собрание мультфильмов о душевном и ментальном здоровье. Тут и анимация из проволоки о буднях ПНИ, и бумажно-пластилиновая зарисовка о биполярном расстройстве, и кукольная история о школе, куда приходит мальчик с аутизмом, и многое другое.

Программу мультфильмов на тему феминизма «Только для женщин» БФМ делает не в первый раз. В этом году, кроме важных сюжетов, связанных с женским организмом (менструацией, контрацепцией, раком груди, трудным материнством), а также историй, касающихся женского тела, есть фильмы, связанные с женским протестом против объективации, против того, чтобы женщины воспринимались как бессловесный источник удовольствия или машина для деторождения. Один из важных фильмов программы – анимационный джем студенток Лодзинской киношколы, призывающих к солидарности с польскими женщинами, противостоящими новому закону о запрете абортов.

Также фестиваль составил программу новой израильской анимации в честь 30-летия дипломатических отношений между Россией и Израилем. В программу вошли самые новые короткометражные фильмы, только начавшие движение по фестивалям. Среди этих картин и работы известных профессионалов, и студенческие дипломы.

Детям

В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком, и многое другое, а в программе «12+» – мультфильм-зарисовку о настоящем романтике, работающем охранником в загсе, переложение стихотворение Анны Ахматовой на язык анимации и клип на новую песню группы «Мумий-Тролль». Помимо конкурсной программы детских новинок, которую можно будет посмотреть по абонементу, фестиваль традиционно покажет три бесплатные детские внеконкурсные программы (0+ и 6+).

Ретроспектива Марии Муат

Каждый год БФМ проводит ретроспективу одного режиссера-аниматора. В этом году юбилей Марии Муат, одной из самых ярких звезд в плеяде отечественных художниц-кукольниц. Муат начинала как режиссер кукольного театра, училась в ГИТИСе у легендарного Сергея Образцова, а потом ушла в кино. Ее авторству принадлежат циклы сказок о дядюшке Ау, «КОАПП», фильм «Влюбчивая ворона» и многое другое. В постсоветские годы Мария участвовала в знаменитых британских проектах, где особенно ценилось мастерство российских кукольников: в шекспировском цикле она сняла одну из лучших комедий, «Двенадцатую ночь», в «Сказках народов мира» – арабскую легенду «Корона и скипетр». В 2007 году в судьбе Муат произошел важный поворот: она организовала анимационную студию «Пчела», которая и по сей день остается важнейшим трамплином в мир для российской авторской анимации.