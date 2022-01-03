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«Последний богатырь: Посланник тьмы» устанавливает первый рекорд

Автор: БК

3 января 2022

2 января фильм собрал 228,5 млн рублей

«Новогодняя битва» только началась, а уже пал один из рекордов прошлых лет. За вчерашний день лидер отечественного проката ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) заработал около 228,5 млн рублей, что является лучшим результатом сборов для 2 января. Ранее лучший показатель этого дня демонстрировала комедия ХОЛОП (218,1 млн рублей) в 2020 году. новинка опередила его на 4,7%. 

Правда, рекорд дня среди всех новогодних праздников устоял. Его в 2017 году поставил фантастический боевик КРЕДО УБИЙЦЫ (236,4 млн рублей). Однако у триквела отечественной фэнтезийной франшизы есть еще 7 дней, чтобы превзойти и это достижение.

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