«Последний богатырь: Посланник тьмы» устанавливает первый рекорд
Автор: БК
3 января 2022
2 января фильм собрал 228,5 млн рублей
«Новогодняя битва» только началась, а уже пал один из рекордов прошлых лет. За вчерашний день лидер отечественного проката ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) заработал около 228,5 млн рублей, что является лучшим результатом сборов для 2 января. Ранее лучший показатель этого дня демонстрировала комедия ХОЛОП (218,1 млн рублей) в 2020 году. новинка опередила его на 4,7%.
Правда, рекорд дня среди всех новогодних праздников устоял. Его в 2017 году поставил фантастический боевик КРЕДО УБИЙЦЫ (236,4 млн рублей). Однако у триквела отечественной фэнтезийной франшизы есть еще 7 дней, чтобы превзойти и это достижение.
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