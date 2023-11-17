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Голливудские звезды сражаются за права на биографию Бритни Спирс

Автор: Илья Кувшинов

17 ноября 2023

Стоимость прав оценивается в примерно $4 млн

Автобиография поп-звезды Бритни Спирс «Женщина во мне» (The Woman in Me) появилась на прилавках американских магазинов только в конце октября, а Голливуд уже вовсю борется за права на экранизацию. Об этом сообщает Forbes.

По информации инсайдеров, в числе продюсерских компаний, которые пытаются завладеть правами на бестселлер – LuckyChap Entertainment Марго Робби, Plan B Entertainment Брэда Питта, Shondaland Шонды Раймс и Hello Sunshine Риз Уизерспун.

Стоимость прав оценивается в примерно $4 млн. По слухам, сама Спирс «ошеломлена реакцией» кинематографистов на ее книгу и, возможно, подождет, пока шум в медиа уляжется.

Фото: кадр из фильма ПЕРЕКРЕСТКИ

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