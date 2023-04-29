Стриминговых гигантов обязали развивать канадский контент

Иностранцев принудят соответствовать местным нормам

Канадский парламент принял законопроект C-11, также известный как Акт о потоковом вещании онлайн. Норма создает основу для регулирования стриминговых платформ, таких как Netflix, Disney+ и Spotify, и обязывает их вносить вклад в создание и продвижение канадского контента.

Новый закон, поддержанный правительством Джастина Трюдо, переводит онлайн-платформы под регулирование Канадской комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC). Он также предусматривает жесткие санкции для цифровых платформ, которые не предоставляют канадский контент своим пользователям в Канаде.

Марк Голд, представитель либерального правительства в Сенате от Квебека, заявил, что платформы, которые зарабатывают деньги на своей коммерческой деятельности, должны реинвестировать в канадских авторов и местный контент. Основной лоббист проекта, министр Наследия, член Либеральной партии Пабло Родригес, заявил, что он просто требует от вещателей вносить вклад в канадскую культуру.

В 1968 году местный Закон о вещании определил ряд целей для системы ТРВ Канады, включая то, что она должна укреплять культурную основу страны и задействовать канадские таланты. С-11, раздвинувший рамки регулирования и на иностранных вещателей, был внесен в Парламент в 2020 году, и об этот проект было сломано немало копий, однако, наконец, проект был принят.

Стриминговые сервисы, включая иностранные, отныне обязаны «вносить свой вклад в доступность канадской истории и музыки» и «справедливо распределять долю вещания в поддержку канадских авторов». Если площадки не соблюдают требования, местный регулирующий орган может наложить штрафы и другие санкции.

Правительство заявляет, что закон «создаст больше возможностей для канадских продюсеров, режиссеров, писателей, актеров и музыкантов для создания высококачественного аудио- и аудиовизуального контента», представит аудитории более легкий доступ к историям канадцев и коренных народов и создаст «единый справедливый свод правил» для всех вещателей — онлайн или на традиционных носителях«.

До недавнего времени международные стриминговые сервисы работали вне существующей системы. Netflix, например, пользовался лазейкой, позволявшей инвестировать в местное производство. Сервис всегда выступал против регулирования и квот на местных территориях, где он работает. Другие крупные платформы придерживались аналогичного мнения.

Подобное регулирование существует или планируется ввести в ряде стран. Австралийское правительство намерено ввести квоты на контент в рамках нацпрограммы «Возрождение». В ЕС, доля местной продукции на стримингах должна быть не менее 30%, что, впрочем, не всегда выпонимо. Аналогичные заградительные меры ввело и Соединенное королевство.

Главная поправка, позволившая законопроекту получить статус закона, касалась UGC. Правительство заявило, что закон не будет распространяться на лиц, публикующих информацию в социальных сетях, включая Youtube и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).