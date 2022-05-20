Screen Daily опубликовал оценки критиков первым конкурсным фильмам 75-го Каннского фестиваля
Автор: БК
20 мая 2022
Лидером на данный момент является «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова
17 мая состоялось открытие 75-го Каннского кинофестиваля. На данный момент критики Screen Daily, которые традиционно оценивают фильмы основого конкурса смотра, выставили свои отметки двум картинам. Так, фильм ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников) пока возглавляет рейтинг с 2,2 баллами. Еще одна премьера фестиваля, картина THE EIGHT MOUNTAINS (реж. Шарлотта Вандермерс, Феликс ван Грунинген) оценена критиками на 2,1 балла.
В этом году Каннский смотр продлится до 28 мая.
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