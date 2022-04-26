Стал известен состав жюри 75-го Каннского кинофестиваля
Автор: БК
26 апреля 2022
Председателем назначен актер Венсан Линдон
Каннский кинофестиваль объявил жюри грядущего смотра. В этом году жюри возглавит актер Венсан Линдон.
Вместе с ним оценивать конкурсные фильмы 75-го Каннского кинофестиваля будут Ребекка Холл и Нуми Рапас, Йоаким Триер, Ладж Ли, Джефф Николс, Асгар Фархади, Дипика Падукон и Жасмин Тринка.
Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. В этом году в Каннском смотре будет участвовать одна российская картина: в основной конкурс смотра вошла биографическая драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГОКирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге Петра Чайковского.
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