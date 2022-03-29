Каннский кинофестиваль рассмотрит для участия фильмы Сокурова, Серебренникова и Звягинцева

Картины режиссеров могут войти в основную программу даже при их финансировании государством

Каннский кинофестиваль намерен рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Даже если проекты режиссеров частично сняты с привлечением средств государства, у них есть шанс попасть в программу Канн. Об этом БК сообщили несколько источников, близких к французской и российской киноиндустриям.

На участие в основном конкурсе Каннского фестиваля в этом году претендует биографическая драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге Петра Чайковского. Роли в проекте исполняют Алена Михайлова, рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон. 28 марта консультант Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Кирилл Серебренников находится во Франции.

Также отборщики рассматривают новый фильм Александра Сокурова СКАЗКА — фантастическую историю о событиях Второй мировой войны.

Оба фильма снимались без поддержки государства.

У Андрея Звягинцева к ближайшим Каннам нет готовых проектов — в феврале он еще проходил реабилитацию после коронавируса.

В начале марта Каннский кинофестиваль объявил о бойкоте связанных с государством российских делегаций и киноинституций из-за ситуации на Украине.

В основном конкурсе Канн участвовали, в частности, одни из последних картин Кирилла Серебренникова — ЛЕТО и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, в 2018 и 2020 году соответственно. Историческая драма ФРАНКОФОНИЯ Александра Сокурова, которая является копродукцией Франции, Германии и Нидерландов, также была показана в рамках конкурса Венецианского кинофестиваля в 2015 году — российские продюсеры и государство не участвовали в финансировании картины. Большинство фильмов Андрея Звягинцева участвовали в основной программе Каннского кинофестиваля — последняя на данный момент картина режиссера НЕЛЮБОВЬ была отмечена призом жюри — картина создана без средств Фонда кино и Министерства культуры РФ.

В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.