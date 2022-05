В рейтинге критиков Screen Daily к фильмам 75-го Каннского фестиваля обновился лидер

Первую строчку занимает Decision to leave Пак Чхан-ука

24 мая издание Screen Daily представило оценки критиков к фильмам очередного конкурсного дня 75-го Каннского кинофестиваля.

У рейтинга вновь изменился лидер — теперь фильм Пак Чхан-ука DECISION TO LEAVE занимает первую строчку с 3,2 балла. Также средней отметкой в 2,5 балла отмечена CRIMES OF THE FUTURE Дэвида Кроненберга.

Ранее критики оценили драму ARMAGEDDON TIME Джеймса Грэя (2,8 балла), а также фильмы TRIANGLE OF SADNESS Рубена Эстлунда и RMN Кристиана Мунджиу, которые получили по 2,5 балла каждый. Кроме того, оценки получили: ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников, 2,2 балла), THE EIGHT MOUNTAINS (реж. Шарлотта Вандермерс и Феликс ван Грунинген, 2,1 балла), картины EO Ежи Сколимовского (2,7), BOY FROM HEAVEN (2,3 балла), БРАТ И СЕСТРА Арно Деплешена (2,1 балла) и HOLY SPIDER Али Аббаси (2,1). На данный момент последнюю строчку рейтинга занимает FOREVER YOUNG (реж. Валерия Бруни) с 1,8 балла.

В этом году Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.