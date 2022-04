75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ

В основной конкурс вошла новая картина Кирилла Серебренникова

В этом году в Каннском кинофестивале будет участвовать одна российская картина: в основной конкурс смотра вошла биографическая драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге Петра Чайковского. В 2021 году прошлая картина режиссера ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ также была включена в основной конкурс.

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Конкурсная программа:

• HOLY SPIDER (реж. Али Аббаси)

• LES AMANDIERS (реж. Валерия Бруни)

• CRIMES OF THE NATURE (реж. Дэвид Кроненберг)

• TORI ET LOKITA (реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны)

• STARS AT NOON (реж. Клэр Дени)

• CLOSE (реж. Лукас Донт)

• FRERE ET SOEUR (реж. Арно Деплешен)

• ARMAGEDDON TIME (реж. Джеймс Грей)

• BROKER (реж. Хирокадзу Корээда)

• NOSTALGIA (реж. Марио Мартоне)

• RMN (реж. Кристиан Мунджиу)

• TRIANGLE OF SADNESS (реж. Рубен Эстлунд)

• HAEOJIK GYEOLSLIM (реж. Пак Чхан-Ук)

• SHOWING UP (реж. Келли Райхардт)

• LEILA'S BROTHERS (реж. Саид Рустаи)

• BOY FROM HEAVEN (реж. Тарик Салех)

• ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников)

• HI-HAN (реж. Ежи Сколимовский)

• Z (реж. Мишель Хазанавичус)

Программа «Особый взгляд»:

• LES PIRES (реж. Лиз Акока)

• KURAK GUNLER (реж. Эмин Элпер)

• METRONOM (реж. Алесандру Белц) — дебют

• RETOUR A SEOUL (реж. Дави Чоу)

• SICK OF MYSELF (реж. Кристоффер Боргли)

• DOMINGO Y LA NIEBLA (реж. Эриель Эскаланте)

• PLAN 75 (реж. Тиэ Хаякава) — дебют

• BEAST (реж. Райли Кио и Джина Гаммелл) — дебют

• CORSAGE (реж. Мари Крютцер)

• BACHENNYA METELYKA (реж. Максим Наконечный) — дебют

• RODEO (реж. Лола Киворон) — дебют

• JOYLAND (реж. Саим Садик) — дебют

• THE STRANGER (реж. Томас М. Райт)

• THE SILENT TWINS (реж. Агнешка Смочиньска)

«Премьеры Канн»:

• NOS FRANGINS (реж. Рашид Бушареб)

• ESTERNO NOTTE (реж. Марко Беллоккьо)

• DODO (реж. Панос Коутрас)

• IRMA VEP (реж. Оливье Ассайас)

Внеконкурсная программа:

• ТОП ГАН: МЭВЕРИК (реж. Джозеф Косински)

• ЭЛВИС (реж. Баз Лурман)

• NOVEMBRE (реж. Седрик Жименес)

• THREE THOUSAND YEARS OF LONGING (реж. Джордж Миллер)

• MASCARADE (реж. Николя Бедос)

Специальные показы:

• ALL THE BREATHES (реж. Shaunak Sen)

• THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION (реж. Сергей Лозница)

• JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND (реж. Итан Коэн)