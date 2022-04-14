top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • 75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ

75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ

Автор: БК

14 апреля 2022

В основной конкурс вошла новая картина Кирилла Серебренникова

В этом году в Каннском кинофестивале будет участвовать одна российская картина: в основной конкурс смотра вошла биографическая драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге Петра Чайковского. В 2021 году прошлая картина режиссера ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ также была включена в основной конкурс.

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Конкурсная программа:
HOLY SPIDER (реж. Али Аббаси)
LES AMANDIERS (реж. Валерия Бруни) 
CRIMES OF THE NATURE (реж. Дэвид Кроненберг)
TORI ET LOKITA (реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны)
STARS AT NOON (реж. Клэр Дени)
CLOSE (реж. Лукас Донт)
FRERE ET SOEUR (реж. Арно Деплешен)
ARMAGEDDON TIME (реж. Джеймс Грей)
BROKER (реж. Хирокадзу Корээда)
NOSTALGIA (реж. Марио Мартоне)
RMN (реж. Кристиан Мунджиу)
• TRIANGLE OF SADNESS (реж. Рубен Эстлунд)
HAEOJIK GYEOLSLIM (реж. Пак Чхан-Ук)
SHOWING UP (реж. Келли Райхардт)
LEILA'S BROTHERS (реж. Саид Рустаи)
BOY FROM HEAVEN (реж. Тарик Салех)
ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников)
HI-HAN (реж. Ежи Сколимовский)
Z (реж. Мишель Хазанавичус)

Программа «Особый взгляд»:
LES PIRES (реж. Лиз Акока)
KURAK GUNLER (реж. Эмин Элпер)
METRONOM (реж. Алесандру Белц) — дебют
RETOUR A SEOUL (реж. Дави Чоу)
SICK OF MYSELF (реж. Кристоффер Боргли)
DOMINGO Y LA NIEBLA (реж. Эриель Эскаланте) 
PLAN 75 (реж. Тиэ Хаякава) — дебют
• BEAST (реж. Райли Кио и Джина Гаммелл) — дебют
• CORSAGE (реж. Мари Крютцер)
• BACHENNYA METELYKA (реж. Максим Наконечный) — дебют
• RODEO (реж. Лола Киворон) — дебют
• JOYLAND (реж. Саим Садик) — дебют
• THE STRANGER (реж. Томас М. Райт)
• THE SILENT TWINS (реж. Агнешка Смочиньска) 

«Премьеры Канн»:
NOS FRANGINS (реж. Рашид Бушареб)
ESTERNO NOTTE (реж. Марко Беллоккьо)
DODO (реж. Панос Коутрас)
IRMA VEP (реж. Оливье Ассайас)

Внеконкурсная программа:
ТОП ГАН: МЭВЕРИК (реж. Джозеф Косински)
ЭЛВИС (реж. Баз Лурман) 
NOVEMBRE (реж. Седрик Жименес)
THREE THOUSAND YEARS OF LONGING (реж. Джордж Миллер)
MASCARADE (реж. Николя Бедос) 

Специальные показы:
ALL THE BREATHES (реж. Shaunak Sen)
THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION (реж. Сергей Лозница)
JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND (реж. Итан Коэн)

Полуночные показы:
HUNT (реж. Ли Джон-джэ)
MOONAGE DAYDREAM (реж. Бретт Морген)
FUMER FAIT TOUSSER (реж. Квентин Дюпьё)

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Олег Березин спрогнозировал развитие кинопроката России в условиях санкций
Подробнее
Названы лучшие по мнению зрителей оригинальные проекты онлайн-платформ 2021 года
Подробнее
Rutube представил оригинальные проекты и новый функционал платформы
Подробнее
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского рынка
Подробнее
За месяц в России закрылось 25% кинозалов
Подробнее
Открытие подмосковного города кинолокаций ожидается летом 2022 года
Подробнее
Московская школа кино приостанавливает прием студентов на британские образовательные программы
Подробнее
Онлайн-кинотеатры попросили сократить для них НДС до 10%
Подробнее
Новым гендиректором IVI назначен Николай Васильков
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стал мультфильм «Мальчик-дельфин»
Подробнее
Продюсерский центр Potential начал отбор сценарных проектов для участия в питчингах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мальчик-дельфин» стал лучшей новинкой
Подробнее
Кинотеатральные сборы в марте 2022 года обновили пятилетний минимум
Подробнее
Госфильмофонд проведет просветительскую программу для исследователей кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 апреля 2022 года
Подробнее
Минкультуры начнет прием заявок на полную финподдержку документального кино осенью 2022 года
Подробнее
«Витрина ТВ» назначена единым поставщиком телеканалов в Интернете
Подробнее
Международная касса: третья часть «Фантастических тварей» возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Мальчик-дельфин» стал лучшей новинкой
Подробнее
Касса России: «Мальчик-дельфин» стартовал со второй строчки
Подробнее