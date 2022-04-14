75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ
В основной конкурс вошла новая картина Кирилла Серебренникова
В этом году в Каннском кинофестивале будет участвовать одна российская картина: в основной конкурс смотра вошла биографическая драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге Петра Чайковского. В 2021 году прошлая картина режиссера ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ также была включена в основной конкурс.
75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
Конкурсная программа:
• HOLY SPIDER (реж. Али Аббаси)
• LES AMANDIERS (реж. Валерия Бруни)
• CRIMES OF THE NATURE (реж. Дэвид Кроненберг)
• TORI ET LOKITA (реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны)
• STARS AT NOON (реж. Клэр Дени)
• CLOSE (реж. Лукас Донт)
• FRERE ET SOEUR (реж. Арно Деплешен)
• ARMAGEDDON TIME (реж. Джеймс Грей)
• BROKER (реж. Хирокадзу Корээда)
• NOSTALGIA (реж. Марио Мартоне)
• RMN (реж. Кристиан Мунджиу)
• TRIANGLE OF SADNESS (реж. Рубен Эстлунд)
• HAEOJIK GYEOLSLIM (реж. Пак Чхан-Ук)
• SHOWING UP (реж. Келли Райхардт)
• LEILA'S BROTHERS (реж. Саид Рустаи)
• BOY FROM HEAVEN (реж. Тарик Салех)
• ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников)
• HI-HAN (реж. Ежи Сколимовский)
• Z (реж. Мишель Хазанавичус)
Программа «Особый взгляд»:
• LES PIRES (реж. Лиз Акока)
• KURAK GUNLER (реж. Эмин Элпер)
• METRONOM (реж. Алесандру Белц) — дебют
• RETOUR A SEOUL (реж. Дави Чоу)
• SICK OF MYSELF (реж. Кристоффер Боргли)
• DOMINGO Y LA NIEBLA (реж. Эриель Эскаланте)
• PLAN 75 (реж. Тиэ Хаякава) — дебют
• BEAST (реж. Райли Кио и Джина Гаммелл) — дебют
• CORSAGE (реж. Мари Крютцер)
• BACHENNYA METELYKA (реж. Максим Наконечный) — дебют
• RODEO (реж. Лола Киворон) — дебют
• JOYLAND (реж. Саим Садик) — дебют
• THE STRANGER (реж. Томас М. Райт)
• THE SILENT TWINS (реж. Агнешка Смочиньска)
«Премьеры Канн»:
• NOS FRANGINS (реж. Рашид Бушареб)
• ESTERNO NOTTE (реж. Марко Беллоккьо)
• DODO (реж. Панос Коутрас)
• IRMA VEP (реж. Оливье Ассайас)
Внеконкурсная программа:
• ТОП ГАН: МЭВЕРИК (реж. Джозеф Косински)
• ЭЛВИС (реж. Баз Лурман)
• NOVEMBRE (реж. Седрик Жименес)
• THREE THOUSAND YEARS OF LONGING (реж. Джордж Миллер)
• MASCARADE (реж. Николя Бедос)
Специальные показы:
• ALL THE BREATHES (реж. Shaunak Sen)
• THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION (реж. Сергей Лозница)
• JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND (реж. Итан Коэн)
Полуночные показы:
• HUNT (реж. Ли Джон-джэ)
• MOONAGE DAYDREAM (реж. Бретт Морген)
• FUMER FAIT TOUSSER (реж. Квентин Дюпьё)