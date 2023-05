Каннский кинорынок: крупнейшие сделки

Снова лидируют стриминговые сервисы

В Каннах состоялся Marché du Film, европейский кинорынок, который традиционно проходит параллельно с Каннским кинофестивалем.

Нынешний маркет установил рекорд по числу аккредитованных участников. В 2023 году в Каннах собралось порядка 14 000 работников индустрии из более чем 120 стран. Эта цифра превышает предыдущий рекорд 2019 года в 12 500 участников и даже больше, чем расчетное число в 13 500 человек, которое было указано на старте мероприятия 16 мая.

На нынешнем Marché du Film также было представлено больше экспонентов и проведено больше отраслевых мероприятий. На рынке прошла большая линейка конференций, демонстраций незавершенных работ, питчингов и семинаров, включая новые конвенты — Каннский форум стриминговых сервисов, Каннский круглый стол инвесторов, Саммит виртуального производства.

На Marché du Film 2023 было заключено множество крупных сделок. Amazon Prime Video приобрела международные права на показ сиквела экшн-триллера ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ 2 с Лиамом Нисоном. Сделка еще не финализирована, стоимость покупки составила $17 млн. Съемки должны стартовать в начале 2024 года, поэтому продюсеры смогут избежать проблем со страховкой, вызванных забастовкой сценаристов.

Netflix выкупила североамериканские права на показ мелодрамы МАЙ, ДЕКАБРЬ Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур. Платформа купила картину из основного конкурса фестиваля за $11 млн. Запрашиваемая цена составляла $6 млн, но быстро увеличилась из-за высокого спроса со стороны закупщиков. Фильм был тепло встречен на фестивале и считается потенциальным участником следующей оскаровской гонки.

Принадлежащая Paramount компания Republic Pictures приобрела за некую семизначную сумму североамериканские права на апокалиптический триллер THE END WE START FROM режиссера Махалии Бело. В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг.

Sony Pictures приобрела права на показ в США, Канаде и ключевых международных территориях (за исключением России, Китая и Японии) триквела ПАДДИНГТОН В ПЕРУ производства Studiocanal и Heyday Films. Sony сумела обойти Warner Bros., прокатывавшую два первых фильма в США.

Также еще до начала кинорынка Sony Pictures Classics приобрела права на показ анимационного документального фильма THEY SHOT THE PIANO PLAYER Хавьера Марискаля и Фернандо Труэба. Компания покажет картину в США, Канаде, Латинской Америки, Скандинавии, Индии, на Ближнем Востоке, в Турции, Юго-Восточной Азии (кроме Тайваня и Южной Кореи). Мультфильм рассказывает историю возникновения латиноамериканского музыкального жанра Bossa Nova.

Neon купила североамериканские права на мультфильм ROBOT DREAMS, первую анимационную работу испанского режиссера Пабло Бергера, премьера которой состоялась в секции Специальных показов фестиваля. Лента рассказывает об одинокой собаке в Нью-Йорке, которая создает для себя робота-друга. Другая покупка Neon — криминальная драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие, участник основного конкурса. Немецкую писательницу арестовывают после загадочной смерти мужа, который упал со скалы. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который начинает сомневаться в невиновности матери. В российский прокат фильм выпустит 14 сентября компания «Про:взгляд».

Часть продюсеров независимого кино переключилась на Россию. По словам одного из байеров, россияне готовы переплачивать, более того – деньги, которые российские дистрибьюторы готовы платить за кино, он называет безумными. Одним из фильмов, вызвавших локальный ажиотаж среди российских дистрибьюторов, стал проданный Black Bear International последний, пока еще безымянный проект Гая Ричи. с Генри Кавиллом, Джейком Джилленхолом и Эйсой Гонсалес. Фильм по сценарию Ричи с его фирменным экшном и юмором расскажет о двух специалистах по эвакуации, которые должны разработать путь побега для опытной переговорщицы. Съемки проекта начнутся этим летом в Испании. Некоторые предсказывают, что только российские права могут принести картине свыше $10 млн.

