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Кинематографисты Центральной Азии подвели итоги участия в «Российском кинобизнесе»

Автор: БК

10 декабря 2021

Впервые представители постсоветских республик региона приехали в Москву единой делегацией

На завершившемся международном форуме «Российский кинобизнес» впервые состоялась презентация киноиндустрии стран Центральной Азии, представители которой посетили Москву в рамках единой делегации. Во время этой презентации были представлены финалисты питчинга проектов Центральноазиатской лаборатории сценарного мастерства (CASL):

• Проект АЛИЯ, занявший первое место, был представлен его автором Айгерим Кагаровой.

• Проект ГОРНЫЙ ЛУК, занявший второе место, был представлен его автором Шибановым Эльдаром. Была организована видеосвязь с автором, который в Венеции представлял этот же проект в рамках Biennale College Cinema.

• Проект МУЖ, занявший третье место был представлен его автором Айзадой Бекбалаевой.

Финалисты питчинга смогли выступить наравне с ведущими кинокомпаниями Центральной Азии и установить прямые контакты с участниками Кинорынка. Также в рамках презентации представители центральноазиатских стран представили местные организации, отвечающие за развитие киноиндустрии и производство фильмов. Казахстан представил 21 фильм, Кыргызстан — 8 фильмов, Таджикистан — 5 фильмов, Узбекистан — 10 фильмов.

Кроме того, в рамках программы «Поиск» были показаны следующие проекты: ЗЕРЕ (реж. Даурен Камшибаев), ЛЕТО 1941 ГОДА (реж. Бекбулат Шекеров), СХЕМА (реж. Фархат Шарипов) и ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ (реж. Ёлкин Туйчиев).

В ходе форума достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по кинопроизводству и фестивальному продвижению. Форум позволил представить новый контент для местных дистрибуционных компаний и обратить внимание на Центральноазиатский регион. Визит делегатов подтвердил необходимость регулярного участия не только в международных, но и в межрегиональных кинофорумах.

За минувшие пять лет Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алма-Ате активно занималось развитием программы по поддержке и продвижению культурных и креативных индустрий в Центральной Азии.  В последние два года это бюро при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея реализует проект «Укрепление киноиндустрии в Центральной Азии», который рассчитан на четыре страны региона: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Приезд делегации профессионалов из стран Центральной Азии и представление их проектов стали возможным в рамках данной программы.

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