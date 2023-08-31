Режиссер «Ангелов Чарли» заинтересован в съемках продолжения

Ранее о своей готовности вернуться к роли заявляла Дрю Бэрримор

МакДжи не против того, чтобы сделать еще одних АНГЕЛОВ ЧАРЛИ с оригинальным актерским составом – режиссер рассказал об этом в недавнем интервью с Entertainment Weekly в рамках промо-тура своей новой комедии FAMILY SWITCH.

«Для этого мне точно нужно поговорить с тремя великолепными актрисами, которых я обожаю, – заявил постановщик. – Мне понравилось, что с франшизой сделала Элизабет Бэнкс, но, в то же время, я буду рад обсудить триквел с Дрю, Кэмерон и Люси. С другой стороны, без проблем могу передать обязанности режиссера кому-то другому. Кто знает? Может мы и правда сможем сделать еще один захватывающий фильм, если нам предоставится такая возможность».

МакДжи также отметил, что навсегда в долгу перед Дрю Бэрримор, которая вступилась за дебютанта во время съемок первой части АНГЕЛОВ ЧАРЛИ, когда студия была готова уволить режиссера.

В прошлом году актриса заявила на своем ток-шоу, что с радостью готова вернуться к роли Ангела в возможном триквеле. «Я очень удивлюсь, если кто-нибудь из нас троих отказался бы участвовать в съемках третьего фильма, – сказала тогда Бэрримор. – Мой ответ – всегда да».

Фото: кадр из фильма «Ангелы Чарли»