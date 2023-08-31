top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Режиссер «Ангелов Чарли» заинтересован в съемках продолжения

Режиссер «Ангелов Чарли» заинтересован в съемках продолжения

Автор: Илья Кувшинов

31 августа 2023

Ранее о своей готовности вернуться к роли заявляла Дрю Бэрримор

МакДжи не против того, чтобы сделать еще одних АНГЕЛОВ ЧАРЛИ с оригинальным актерским составом – режиссер рассказал об этом в недавнем интервью с Entertainment Weekly в рамках промо-тура своей новой комедии FAMILY SWITCH.

«Для этого мне точно нужно поговорить с тремя великолепными актрисами, которых я обожаю, – заявил постановщик. – Мне понравилось, что с франшизой сделала Элизабет Бэнкс, но, в то же время, я буду рад обсудить триквел с Дрю, Кэмерон и Люси. С другой стороны, без проблем могу передать обязанности режиссера кому-то другому. Кто знает? Может мы и правда сможем сделать еще один захватывающий фильм, если нам предоставится такая возможность».

МакДжи также отметил, что навсегда в долгу перед Дрю Бэрримор, которая вступилась за дебютанта во время съемок первой части АНГЕЛОВ ЧАРЛИ, когда студия была готова уволить режиссера.

В прошлом году актриса заявила на своем ток-шоу, что с радостью готова вернуться к роли Ангела в возможном триквеле. «Я очень удивлюсь, если кто-нибудь из нас троих отказался бы участвовать в съемках третьего фильма, – сказала тогда Бэрримор. – Мой ответ – всегда да».

Фото: кадр из фильма «Ангелы Чарли»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» все еще на первом месте
Подробнее
Фонд кино откроет вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в программе поддержки сценаристов «Автор»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Цифровой релиз «Барби» отложен на более позднее время
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko представил новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Рейтинг БК: 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд полнометражных картин 2020–2023 годов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: первую строчку вновь занял мультфильм «Леди Баг и Супер-кот»
Подробнее
Шерлок Холмс и Маргарита стали самыми популярными героями экранизаций в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 августа
Подробнее
Предварительная касса четверга: сразу четыре новинки попали в десятку лучших релизов
Подробнее
Открылся XVI международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мой Хатико»
Подробнее
«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года в американском прокате
Подробнее
Warner Bros. переносит фильмы из-за забастовки актеров
Подробнее
«Вызов» вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории отечественного проката
Подробнее
Okko подписал контракт c Originals Production на эксклюзивное производство сериалов
Подробнее
Касса России: «Заложники» стартовали со второй строчки
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 31 августа – 3 сентября 2023 года
Подробнее