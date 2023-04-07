Конгрессмены обсудили с руководством Disney китайскую цензуру

Законодатели озабочены влиянием КНР на американскую киноиндустрию

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в среду, 5 апреля члены специального комитета Палаты представителей США по Китаю встретились с генеральным директором The Walt Disney Company Бобом Айгером, а затем с группой других голливудских кинематографистов и руководителей. Опасения политиков вызвала отраслевая деловая практика Голливуда при взаимодействии с Пекином.

К председателю комитета, члену палаты представителей республиканцу Майку Галлахеру, присоединились еще девять человек, в том числе высокопоставленный конгрессмен-демократ от Иллинойса предприниматель Раджа Кришнамурти. По словам источника, близкого к комитету, часовая встреча «была конструктивной и откровенной». Галлахер выразил обеспокоенность по поводу цензуры, которой подвергаются голливудские проекты, выходящие в китайский прокат. Айгер поделился информацией об «отношениях с Коммунистической партией Китая и о том, как они изменились за последние годы».

Руководство Disney подчеркнуло, что во взаимодействии с Пекином, их ключевая задача — не менять сюжеты картин, а попытаться нащупать грань между культурными и политическими запросами китайских цензоров. «Часто оценочные суждения [китайской стороны] воспринимаются кинематографистами неправильно», — сказал источник Deadline, добавив, что иногда студия соблюдает правила, установленные КПК, а иногда нет.

Законодатели обеих партий выразили обеспокоенность влиянием Китая на бизнес и культуру США. В последние годы члены Конгресса неоднократно осуждали Голливуд за случаи, когда американские ленты были отредактированы в угоду китайским цензорам. Один из последних инцидентов вызвал негодование законодателей в 2022 году: в международном трейлере фильма ТОП ГАН: МАВЕРИК нашивки на куртке персонажа Тома Круза с флагами Тайваня и Японии были заменены другими символами. Эти нашивки присутствовали в финальной версии картины (но не в той, что прокатывалась в Китае).

В 2020 году Галлахер был одним из конгрессменов, направивших письмо тогдашнему генеральному директору Disney Бобу Чапеку по поводу фильма МУЛАН, игровой адаптации одноименного мультфильма компании, за основу которой взят сюжет китайского эпоса. Disney заподозрили в работе с властями региона Синьцзян, где проводится репрессивная политика в отношении уйгуров-мусульман. Ранее США обвинили китайское правительство в геноциде местного населения.

По словам источника, Галлахер вновь затронул этот вопрос на встрече, и Айгер рассказал о том, какие меры предприняты, чтобы такая ситуация не повторилась вновь. Также во время совещания обсуждались требования и рекомендации, которые студия получает от китайских властей в отношении ее продукции.

Источник утверждает, что Галлахер хотел бы пригласить Айгера выступить с докладом публично — на Капитолийском холме. Пока неясно, в каком формате могут состояться такие слушания. Disney широко представлен в Китае помимо выпуска фильмов, в том числе парком развлечений «Шанхайский Диснейленд», который открылся в 2016 году.

Позже вечером часть конгрессменов из комитета встретились с 17 представителями отрасли, чтобы провести закрытую сессию, на которой кинематографисты, руководители студий и продюсеры поделились опытом ведения бизнеса в Китае. Их имена держатся в секрете.

Продюсер Крис Фентон (47 РОНИНОВ; ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?), работавший в комитете в качестве советника, сказал, что на встрече были затронуты следующие темы: китайские квоты на фильмы, распределение доходов, обмен технологиями, принудительное редактирование, самоцензура и «то, что происходит с продукцией вне пределов Китая».

Члены комитета в четверг планировали посетить представителей IT-гигантов из Кремниевой долины. На пятницу у них намечена встреча с Тимом Куком, генеральным директором Apple.

Специальный комитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая, как он официально называется, провел свое первое заседание в феврале 2023 года. Выступая на американском телевидении, его председатель Майк Галлахер заявил: «Я думаю, что мы сможем договориться с компаниями, имеющими деловые интересы в Китае. Мы хотим убедиться в том, что мощь китайской экономики не склонит предпринимателей США предать американские ценности».