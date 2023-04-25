CinemaCon открылся презентацией Sony Pictures

Плдохие парни, дурные деньги, русский суперзлодей и «Наполеон» Ридли Скотта

24 апреля в Лас-Вегасе начался CinemaCon, крупнейший индустриальный слет участников американской киноиндустрии. Первой с презентацией выступила кинокомпания Sony Pictures. Президент фирмы Джош Гринштейн анонсировал 23 релиза в текущем году.

Презентацию открыли Уилл Смит и Мартин Лоуренс по видеосвязи со съемочной площадки ПЛОХИХ ПАРНЕЙ 4. Название проекта рабочее, идет лишь четвертая неделя производства, поэтому точная дата релиза экшна пока неизвестна. Предыдущие три части франшизы собрали в прокате в общей сложности $841 млн.

Первым трейлером на презентации Sony стал вступительный ролик фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, снятого Крейгом Гиллеспи. Картина рассказывает о биржевой лихорадке, вызванной противоборством сети магазинов GameStop с воротилами с Уолл-стрит. В главных ролях — Пол Дано и Сет Роген; российский релиз картины состоится 19 октября.

Также были показаны ролики фильма МАШИНА, основанного на стендапе Берта Киршнера, и детективного хоррора АСТРАЛ 5 (INSIDIOUS: THE RED DOOR). Релиз первого проекта назначен на 26 мая, второго — на 7 июля.

Год назад на презентации представители Sony особое внимание уделили продолжению франшизы ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. На этом CinemaCon они представили первые 14 минут анимационного фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. Режиссер Кемп Пауэрс со сцены представил ленту вместе с актерами озвучания Шамеиком Муром, Иссой Рэй и Хейли Стайнфелд. Релиз супергеройского мультфильма намечен на 2 июня.

Следующий проект представил президент Sony Motion Picture Group Сэнфорд Панич. Он рассказал о новом фильме по вселенной комиксов Marvel КРЕЙВЕН-ОХОТНИК. Аарон Тейлор-Джонсон сыграл в ленте главную роль — суперзлодея Сергея Николаевича Кравинова. Презентацию актер не посетил, однако представил первый тизер супергеройского фильма, который выйдет на экраны 6 октября.

Сидни Суини вместе с Гленом Пауэллом рассказали о своей совместной работе, ромкоме с рейтингом R КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ. Его герои — два человека, которые так ненавидят друг друга, что не могут не быть вместе.

На презентации показали также трейлер киноадаптации серии игр PlayStation с рабочим названием GRAN TURISMO. Дэвид Харбор и Орландо Блум вышли на сцену, чтобы представить первый взгляд на картину Нила Бломкампа. Харбор пошутил, что его первой реакцией на приглашение присоединиться к проекту было: «Ребята, вы издеваетесь? Как вы собираетесь экранизировать видеоигру про гонки, там же даже сюжета нет! Именно тогда Нил рассказал мне о Дженне Марденборо и его невероятной истории». Марденборо стал профессиональным автогонщиком, перешедшим в автоспорт из киберсостязаний.

Главным проектом, презентованным Sony на CinemaCon, стал исторический блокбастер НАПОЛЕОН режиссера Ридли Скотта. На конвенте представили первые кадры картины. В батальной сцене с участием Хоакина Феникса, сыгравшего великого французского полководца, Бонапарт заманивает австро-русские войска в ловушку, приказывая своим солдатам не нападать раньше времени. «Стойте, пусть они думают, будто занимают высоту», — кричит Наполеон, прежде чем направить атаку на неприятеля, погнав его на тонкий лед замерзшего озера. В масштабном эпизоде задействована многочисленная массовка, комментаторы сравнили увиденное с некоторыми эпизодами БАРРИ ЛИНДОНА режиссера Стенли Кубрика.

Фрагмент в рамках презентации компании представил Том Ротман, глава Sony Pictures. Он посетовал на то, что у 85-летнего Ридли Скотта до сих пор нет «Оскара». Sony — кинотеатральный прокатчик картины, снятой по заказу Apple. НАПОЛЕОН появится в прокате после 22 ноября, затем фильм станет доступен для подписчиков Apple TV+.