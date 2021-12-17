Объединенная киносеть начала онлайн-показ фильмов

Возможность открылась в рамках сотрудничества с видеосервисом viju

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» и видеосерсвис viju, который ранее назывался ViP Play, заключили партнерское соглашение, сообщают «Ведомости».

На официальном сайте киносети уже появился раздел «Кинотека», в котором представлена подборка фильмов. Хотя в каталоге нет новинок, на сайте уже доступны эпизоды франшизы МАТРИЦА, новая часть которой сейчас идет в кинотеатрах. Посмотреть их возможно после оформления подписки на раздел «Кинотека».

Представители Viasat, которому принадлежит viju, и объединенной киносети подтвердили факт сотрудничества. «Мы тестируем с нашими партнерами разные форматы по продвижению сервиса viju», – отметил представитель Viasat.

Подобный выход киносети в онлайн-среду является первым в России случаем.