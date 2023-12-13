Кинотеатры хотели бы вернуть антракты для длинных фильмов

Разговоры об этом пошли по итогам проката «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

The Hollywood Reporter пообщался с владельцами американских кинотеатров и выяснил, что многие из них хотели бы вернуть антракты для фильмов, которые идут больше 2,5 часов.

Так, например, незадолго до релиза нового фильма Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ кинотеатр Lyric в Форт-Коллинзе завалили звонками с вопросами – будет ли у картины продолжительностью в 3,5 часа антракт и если нет, то можно ли его добавить? Владельцы согласились на восьмиминутный перерыв и поплатились за это: спустя какое-то время после начала проката им позвонили из Paramount и сообщили, что кинотеатр нарушил договор и его могут оштрафовать.

Подобная идея была и у однозальника The Art Theatre в Лонг-Бич – владельцы надеялись, что антракт сможет привлечь больше зрителей, а также увеличить продажи еды и напитков. Однако от этой идеи пришлось отказаться, что потому что букер кинотеатра заранее связался с дистрибьютором и получил ответ, что перерыв не разрешается.

Аналитики отмечают, что американские кинотеатры все еще пытаются встать на ноги после пандемии. По данным голливудских студий, около 15% зрителей все еще не вернулись в кинозалы: в частности, это касается более взрослых людей, которые как раз и являются целевой аудиторией УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ и ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана.

Издание также привело доказательства, подтверждающие теорию о том, что антракт может увеличить кассу фильма в одном конкретном кинотеатре или сети кинозалов. Глава британской киносети Vue Cinemas Тим Ричардс провел эксперимент, в ходе которого компания предложила клиентам выбор – посмотреть новый фильм Мартина Скорсезе без антракта или же с 15-минутным перерывом. Результат оказался показательным: сразу 30% зрителей предпочли сеансы с антрактом, а 85% сказали, что обязательно вернутся и посмотрят фильм с перерывом. В итоге, киносеть также получила предупреждение от прокатчика, но никаких штрафов выписано не было.

В свою очередь, на второй неделе проката УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ в вышеупомянутом кинотеатре Lyric собралось больше зрителей, чем обычно – правда, это было до того, как стало известно, что перерывов больше не будет. Зрители потом говорили: «Я все ждал антракта, очень уж хотелось в туалет».

Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ