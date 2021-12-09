В Москве состоится конференция, посвященная стандартизации цифрового кинопроцесса

В обсуждениях примут участие продюсеры, представители онлайн-платформ и другие эксперты индустрии

10 декабря в столице пройдет вторая ежегодная научно-техническая «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации». Обсуждения пройдут в пространстве «Старт Хаб» на Красном Октябре с ограниченным количеством участников в зале и прямой онлайн-трансляцией.

Участники конференции обсудят текущую ситуацию на рынке, возможности развития киноиндустрии в современных условиях и технические особенности цифровой трансформации. С обращением выступит министр культуры РФ Ольга Любимова.

В панельной дискуссии примут участие председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер и основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель, продюсер и основатель Hype Production Илья Стюарт, генеральный продюсер компании 1-2-3 Production и генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович, генеральный директор «МТС Медиа»/Kion» Игорь Мишин, ВРИО генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

В тематических сессиях выступят научные и технические специалисты, а также эксперты кинокомпаний и представители государственных структур. В их числе директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, компаний Dolby и IMAX и другие эксперты.