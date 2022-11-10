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«Централ Партнершип» прекращает сотрудничество с компанией Comscore

Автор: БК

10 ноября 2022

Прокатчик не будет передавать данные о сборах в систему Rentrak с 16 ноября 2022 года

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» расторгает договор о сотрудничестве с компанией Comscore, предоставляющей доступ к системе данных `Rentrak. Соответствующее уведомление ЦПШ направило российским кинотеатрам. Письмо, подписанное главой ЦПШ Вадимом Верещагиным, есть в распоряжении БК.

Согласно уведомлению, дистрибьютор прекращает предоставлять отчетные данные о российском прокате фильмов в систему Retrak с 16 ноября. С этого момента ЦПШ будет передавать данные о количестве сеансов, зрителей, сумме валовых сборов только в ЕАИС. 

Американская компания Rentrak вышла на российский рынок в 2009 году еще до появления ЕАИС. Долгое время ее платформа IBOE являлась единственной системой автоматизированных данных, которой российские кинотеатры и прокатчики сообщали информацию о кинотеатральных сборах. В 2016 году американская компания Comscore приобрела Rentrak за 768 млн долларов. В том же 2016 году Фонд кино разработал Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), данные в которую загружаются автоматически. Для российских кинотеатров подключение к ЕАИС стало обязательным условием работы, в то время как информацию о сборах в Rentrak можно было загружать по собственному усмотрению. 

Остановка сотрудничества крупнейшего российского дистрибьютора с Rentrak фактически превращает ЕАИС в единственный источник объективных автоматизированных данных о кинотеатральных сборах в России. БК запросил официальные комментарии у представителей ЦПШ и Comscore.

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